Motogp Jerez 2018 | orari Tv8 di qualifiche e gara

(Di sabato 5 maggio 2018) Sabato 5 e domenica 6 maggio si svolgeranno le due giornate conclusive del, con in programma leufficiali e la. A re glidella differita su Tv8. In più di un'occasione, Valentino Rossi ha dichiarato di amare la pista spagnola. Il pilota pesarese è reduce dal quarto posto conquistato in Texas, nelladi Austin VIDEO vinta dal rivale iberico Marc Marquez. Alla vigilia del Gran Premio, Rossi ha dichiarato che quello disara' un appuntamento cruciale per capire quali possano essere le possibilita' di vincere il titolo piloti del Mondiale. Sono attesi, infatti, dei passi in avanti importanti dalla Yamaha. La scuderia di Iwata punta ad avvicinare la moto più equilibrata del lotto, la Honda di Marquez e Pedrosa.Tv8Ladeldi domenica 6 maggio sara' trasmessa su TV8 in differita alle ore ...