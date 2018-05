MotoGP | GP Spagna 2018 | gara domenica 6 maggio Orario d’inizio e come vederla in tv

LIVE MotoGP - GP Spagna 2018 in DIRETTA : qualifiche. Aggiornamenti in tempo reale. Tutti contro Marquez per la pole : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Spagna 2018, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Sul circuito di Jerez de la Frontera partirà la caccia alla pole position e si definirà la griglia di partenza per la gara di domani. Il grande favorito della vigilia sembra essere Marc Marquez che durante le prove libere ha dimostrato di avere un eccezionale passo gara e di poter fare la differenza da un momento all’altro, ...

MotoGP Spagna 2018 : programmazione su Sky e Tv8 Video : La MotoGp arriva in Spagna per la terza tappa del mondiale 2018. I piloti scenderanno in pista nello storico circuito di Jerez de la Frontera, tradizionalmente favorevole a Valentino Rossi che qui ha vinto ben sette volte l'ultimo primo posto risale al 2016. Nel 2017 è stato invece Daniel Pedrosa ad aggiudicarsi il titolo, preceduto da Marquez e Lorenzo. Proprio i piloti spagnoli appaiono grandi favoriti anche nella gara che si disputera' domani ...

MotoGP Diretta Gp Spagna 2018/ Streaming video SKY qualifiche live : Zarco in KTM dal 2019 : Diretta MotoGp: qualifiche e prove libere FP3 e FP4 live GP Spagna 2018 a Jerez, oggi sabato 5 maggio. La cronaca e i tempi delle sessioni in programma.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 12:16:00 GMT)

MotoGP tv - GP Spagna 2018 : come vedere le qualifiche? Il programma e gli orari su SKY e TV8 : Giornata di qualifiche a Jerez, per il GP di Spagna. In MotoGP è caccia a Marc Marquez, favorito numero uno su un circuito che gradisce particolarmente. Lo spagnolo ha dominato due settimane fa ad Austin e sul tracciato andaluso ha la possibilità di portarsi per la prima volta in stagione in vetta al Mondiale. Dovrà correre in difesa Andrea Dovizioso con la sua Ducati, mentre Valentino Rossi proverà ad inserirsi nella lotta per confermare i ...

MotoGP : Spagna - terze libere a Marquez : Con il tempo di 1'37'702 il campione del mondo in caricaha limato oltre due decimi al precedente limite, firmato daJorge Lorenzo nel 2015, quando ottenne la pole in 1'37'910.Fuori dai migliori 10 due ...

MotoGP Spagna - Libere 3 : Marquez è in gran forma - Rossi 7° : JEREZ - Marquez, il grande favorito, vola nelle Libere 3 a Jerez fermando il cronometro a 1:37.702. 2° Crutchlow a 271 millesimi dal pilota spagnolo della Honda. Bene la Suzuki: Iannone ha concluso ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : Marc Marquez inarrestabile nelle FP3. 7° Valentino Rossi - Andrea Dovizioso costretto alla Q1! : Marc Marquez continua a dominare, Suzuki in crescita esponenziale, arranca la Yamaha, in crisi Andrea Dovizioso. Questo, in estrema sintesi, l’esito delle prove libere 3 della MotoGP nel GP di Spagna a Jerez. A fare la differenza, ancora una volta, è una Honda che in questo momento appare una spanna sopra la concorrenza. Marquez, completamente a suo agio con la moto giapponese, fa il bello ed il cattivo tempo, risultando imprendibile sia ...

Griglia di partenza MotoGP/ La lotta per la pole position (Gp Spagna Jerez 2018) : Griglia di partenza MotoGp, GP Spagna 2018 Jerez: la lotta per la pole position sul circuito andaluso, primo dei quattro appuntamenti in Spagna (oggi 5 maggio)(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 11:00:00 GMT)

MotoGP - GP Spagna 2018 : classifica e risultati FP3 - i qualificati alla Q2. Marquez in testa - Valentino Rossi settimo - Andrea Dovizioso 11° : Marc Marquez ha ottenuto il miglior tempo nel terzo turno di prove libere del GP di Spagna 2018, quarta tappa del Mondiale MotoGP. L’iridato della Honda ha stampato un ottimo 1:37.702 con il quale ha distaccato di 2 decimi Cal Crtuchlow e il buon Andrea Iannone. Valentino Rossi settimo a sei decimi preceduto anche da Zarco, da un redivivo Lorenzo e da Miller. Top ten completata da Pedrosa, Petrucci e Rins. Andrea Dovizioso è soltanto ...

MotoGP Spagna in tv : gli orari della gara su Sky e Tv8 : Torna il grande spettacolo della MotoGp, a due settimane dal trionfo di Marc Marquez a Austin. La gara sarà trasmessa in tv in diretta su Sky, mentre Tv8 la trasmetterà soltanto in differita. ...