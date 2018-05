MotoGP | GP Spagna 2018 | come vedere gratis e in chiaro la gara? Differita su TV8 | diretta

MotoGP - GP Spagna 2018 : Cal Crutchlow sorprende tutti e le Honda fanno paura! Le Ducati inseguono - in difficoltà le Yamaha ufficiali : Signori, che Cal Cruchlow! 1’37″653, tempo da urlo ed un t4 da far spavento. Dopo il trionfo in Argentina, il britannico, in sella alla Honda LCR, ha sorpreso tutti, firmando la pole position del GP di Spagna 2018, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lungo i 4.423 km di Jerez de la Frontera, tracciato vecchio stile con curvoni veloci e tratti molto lenti, Cal ha dimostrato ancora una volta che la moto di Tokyo è decisamente ...

MotoGP Spagna - Pedrosa show : «Il mio rivale sono io» : JEREZ - Pedrosa ha corso con un polso fratturato ma questo non gli ha impedito di mettere a segno il secondo tempo dietro il poleman Crutchlow. ' sono contento per la prima fila. sono rimasto sorpreso,...

MotoGP Spagna - Dovizioso : «Vediamo il podio» : JEREZ - Andrea Dovizioso partirà all'8° posto, ma viste le difficoltà dimostrate nelle Libere 3, quando è addirittura scivolato in Q1, poteva andare anche peggio. I distacchi tra il poleman e chi ...

MotoGP : Spagna - Dovizioso soddisfatto : "Sono particolarmente contento dello step dalla mattina al pomeriggio - ha detto a Sky Sport - quando abbiamo azzardato una mossa un po' rischiosa", ovvero montare la carena con le pendici ...

MotoGP Spagna - Dovizioso sorride : «Domani possiamo dire la nostra» : JEREZ - In casa Ducati regnano i mezzi sorrisi. Andrea Dovizioso partirà all'8° posto, ma viste le difficoltà dimostrate nelle Libere 3, quando è addirittura scivolato in Q1, poteva andare anche ...

