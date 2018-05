Moto3 - Martin in pole

Moto3 Spagna : Martin è in pole - seconda fila tutta italiana : JEREZ - Jorge Martin è il più veloce nelle qualifiche in Spagna e conquista la pole . Domani partirà davanti a tutti sul circuito di Jerez. Il pilota spagnolo è davanti con 1:46.193, seguito da Oettl a ...

Moto3 - GP Spagna 2018 : Jorge Martin centra la terza pole stagionale su Oettl e Di Giannantonio : Lo spagnolo Jorge Martin è profeta in patria e centra la pole position ( terza stagionale e 11esima in carriera) del Gran Premio di Spagna 2018 della Moto3 sul tracciato di Jerez de la Frontera. L’alfiere del team Gresini chiude con uno strepitoso 1:46.193, scalzando per 153 millesimi il tedesco Philipp Oettl (KTM Sudmetal) che, fino a pochi minuti dalla conclusione, sembrava sicuro della prima posizione. Alle loro spalle ben sei italiani ...

