Moto2 e Moto3 | la diretta delle qualifiche dal GP di Jerez

GP Spagna Moto3 - ok Antonelli. Moto2 - primo Bagnaia : Niccolò Antonelli guida, al termine delle due sessioni di oggi, le libere del GP di Spagna, quarta prova stagionale del Mondiale Moto3 in programma sul circuito di Jerez de la Frontera. Al pomeriggio ...

Austin Moto3 - bene Dalla Porta. In Moto2 c'è Pasini davanti : Lorenzo Dalla Porta ha segnato il miglior tempo delle terze libere del GP degli usa. Il pilota della Honda del team Leopard in 2'17"499 ha preceduto lo spagnolo Jorge Martin che non ha migliorato il ...

Motomondiale 2018 - Italia formidabile. Che avvio in Moto2 e Moto3. Giovani e veterani - piovono podi e vittorie : Tutti o quasi staranno parlando del “fattaccio”, dell’incidente tra Valentino Rossi e Marc Marquez, nel corso della gara di MotoGP, sul tracciato di Termas de Rio Hondo (Argentina). Tuttavia, la domenica, su due ruote, sudamericana non si è limitata solo a ciò e l’Italia ha modo di sorridere per i risultati ottenuti nelle altre due classi del Motomondiale, in questo secondo round iridato del 2018. Dopo i riscontri ...

Moto2 e Moto3 - è pronto a stupire lo Sky Racing Team VR46 : Senza dimenticare di godere di questo momento: sarà a tutti gli effetti il mio esordio nel Campionato del Mondo '. Sky Racing Team VR46 chiude la pre-season a Jerez Tutto sulle Moto Tags: bagnaia , ...

Moto2 e Moto3 - sorridono Lowes e Martinez : ROMA - Nel secondo giorno a Jerez de la Frontera in Moto2 il più veloce è stato Sam Lowes con il tempo di 1'41'823. Un grande impegno per l'ex MotoGp che si avvicina all'esordio del 2018 con ottime ...

Test Jerez 2018 : Sam Lowes il più veloce in Moto2 - Jorge Martin in Moto3 - ma gli italiani sono vicini : sono il britannico Sam Lowes (Swiss Innovative KTM) e lo spagnolo Jorge Martin (Del Conce Gresini Honda) i piloti più veloci nella seconda giornata di Test riservati a Moto2 e Moto3 sul tracciato di Jerez de la Frontera, in Spagna. Nelle tre sessioni odierne le condizioni meteo sono state più costanti rispetto a ieri e hanno permesso alle due categorie di provare senza intoppi fino alle ore 18.00. Andiamo a conoscere nel dettaglio le migliori ...

I test di Moto2 e Moto3 2018 da Jerez : giornata uno : F1 e MotoGP 2018 su Sky Sport: la presentazione della nuova stagione Guarda tutti i video Ora sarà fondamentale riuscire a sfruttare al massimo il tempo che resta, soprattutto per il team Sic 58 ...