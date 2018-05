Moto2 - Baldassarri in pole

Moto2 : pole in Spagna a Baldassarri : Lorenzo Baldassarri ha ottenuto la pole del Gp di Spagna, classe Moto2. Il pilota marchigiano partirà dalla prima fila, affiancato dallo Spagnolo Alex Marquez e da un altro italiano, Francesco Bagnaia.

Moto2 - GP Spagna 2018 : risultato e classifica qualifiche. Lorenzo Baldassarri firma la pole! Marquez e Bagnaia completano la prima fila : Le qualifiche del GP di Spagna 2018 della classe Moto2, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP, sorridono a Lorenzo Baldassarri (Pons HP40) che conquista una splendida pole position in Andalusia in 1’41″925, la prima nel Motomondiale. Alle sue spalle il padrone di casa Alex Marquez (EG 0,0 Marc VDS) e Francesco “Pecco” Bagnaia (Sky Racing Team VR46), leader del campionato. Questo, in estrema sintesi, l’esito del ...

Moto2 - GP Spagna 2018 : risultato e classifica prove libere 3. Lorenzo Baldassarri in vetta! Mattia Pasini è terzo : Splende la luce di Lorenzo Baldassarri nelle prove libere 3 del GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2018 di Moto2. Il pilota del Team Pons HP40 ha ottenuto il crono di 1’41″890, migliorando di fatto il primato della pista di Alex Marquez (1’42″080 del 2017) ed esibendo un passo straordinario sempre sull’1’42″basso. Se c’è un favorito per la pole position e per la gara, questo è il ...

Moto2 - GP Spagna 2018 : prove libere 2. Alex Marquez davanti a tutti a Jerez. Lorenzo Baldassarri secondo - Francesco Bagnaia quinto : Francesco Bagnaia ha chiamato, Alex Marquez ha risposto. Il pilota catalano è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere di Moto2 del GP di Spagna. Il pilota del team Marc VDS ha fatto segnare un tempo di 1’42″537, migliorando di tre decimi il crono con cui il torinese aveva chiuso davanti a tutti la mattina. Erano loro i favoriti della vigilia e la prima giornata a Jerez lo ha dimostrato. Bagnaia ha avuto qualche ...

Classifica Mondiale Moto2 2018 : tre italiani in testa dopo il GP di Argentina! Mattia Pasini guida su Lorenzo Baldassarri e Francesco Bagnaia : Grande Italia in Moto2! dopo i primi due Gran Premi della stagione troviamo tre italiani nelle prime tre posizioni della Classifica del Mondiale. Mattia Pasini, grazie alla vittoria odierna nel GP di Argentina, sale al comando con cinque punti di vantaggio su Lorenzo Baldassarri, che diventa secondo e sei su Francesco Bagnaia, che scende invece in terza posizione. Alle loro spalle troviamo poi lo spagnolo Xavi Vierge e il portoghese Miguel ...

Moto2 - GP Argentina 2018 : risultato e classifica qualifiche. Xavi Vierge beffa Lorenzo Baldassarri sulla bandiera a scacchi! Francesco Bagnaia 15° : Qualifiche da batticuore in Moto2. Sembrava tutto apparecchiato per la pole position di Lorenzo Baldassarri, ma proprio sulla bandiera a scacchi è spuntato lo spagnolo Xavi Vierge, che con il suo 1’56″137 si è preso la prima posizione, beffando il pilota italiano. Un lampo che ha acceso proprio sul finale una sessione fortemente condizionata dal meteo incerto, che ha impedito ai piloti di girare come avrebbero voluto. Baldassarri ...

Moto2 - GP Argentina 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Remy Gardner precede Lorenzo Baldassarri su pista bagnata. Indietro Francesco Bagnaia : C’è Remy Gardner davanti a tutti nelle prove libere 3 del Gran Premio di Argentina di Moto2. Una sessione svoltasi su pista a tratti bagnata, dopo la pioggia scesa prima del via, che ha condizionato ulteriormente il lavoro di team e piloti. Già la seconda prova ieri si era infatti svolta in condizioni incerte di vento e gocce leggere. Il pilota australiano del team Tech 3, in ogni caso, non ha risentito delle condizioni, stampando una ...

Moto2 - GP Argentina 2018 : Francesco Bagnaia e Lorenzo Baldassarri per la conferma. La continuità per puntare al Mondiale : Se il buongiorno si vede dal mattino, in Moto2 i colori italiani potranno recitare un ruolo da protagonisti lungo tutto il corso del Mondiale 2018. La doppietta Francesco Bagnaia-Lorenzo Baldassarri confezionata a Losail, infatti, è stato il miglior viatico per dare il via ad una stagione che si annuncia quanto mai combattuta ed importante per i nostri colori. Se, da un lato, si sapeva che il portacolori del team Sky Racing VR46 partiva tra i ...

Moto2 - Mondiale 2018 : la crescita di Lorenzo Baldassarri. Questa può essere la stagione giusta per spiccare il volo : La sorpresa più bella del primo GP della stagione della Moto2 si chiama Lorenzo Baldassarri. Certo, a vincere è stato Francesco Bagnaia ma il torinese è oramai una certezza del motociclismo italiano, già pronto al salto tra i grandi. Diverso il discorso, invece, per il 23enne di San Severino Marche, in un momento cruciale della sua carriera. PASSATO – A dispetto della giovane età, Baldassarri è oramai al quinto anno in Moto2. Il pilota ...