Moro - la figlia Maria Fida : 'Voglio fare causa alle istituzioni per complicità - favoreggiamento e omissione' : A quarant'anni dall'omicidio dell'esponente della Dc, parla a "Matrix Chiambretti" la figlia Maria Fida , che lancia pesanti accuse alla politica di allora e a quella attuale. "Non solo non hanno ...

Michelle e Aurora : “Questa sì che è una bomba”. Prima era solo una voce - ma adesso sembra tutto vero. Il sogno di tutti i fan della coppia Hunziker-Ramazzotti sta per realizzarsi. Mamma e figlia : i claMorosi dettagli : Qualche tempo fa il settimanale ‘Chi’ aveva lanciato la bomba, ma in quel momenti si trattava solo di un’indiscrezione. adesso, invece, molti dettagli iniziano ad emergere lasciando presagire che il progetto potrebbe realizzarsi davvero e anche a breve. Di cosa parliamo? della possibilità di vedere Aurora Ramazzotti a Mediaset insieme a Mamma Michelle. Secondo un ulteriore scoop pubblicato dal settimanale ...

Sequestro Moro in via Fani - lapide imbrattata/ La figlia Maria Fida : "Lo stato fa finta da 40 anni" : Roma, Sequestro Moro in via Fani: scritta Br su lapide per la scorta. Figlio Ricci, 'figli dei brigatisti mi chiedono perdono'. Memoriale sfregiato.

Ex Br Balzerani : "Fare la vittima è un mestiere"/ La figlia di Aldo Moro : "Ora basta - lei non può parlare" : Ex Br Balzerani: "Fare la vittima è un mestiere". La figlia di Aldo Moro replica: "Ora basta, lei non può parlare". Bufera a Firenze.

L’ex br Balzerani su via Fani «Le vittime non hanno il monopolio della parola» La figlia di Moro replica : video : La componente della colonna terroristica che rapì Moro e uccise la scorta è intervenuta a Firenze. le sue parole ancora una volta suonano come uno schiaffo ai familiari di chi venne ucciso

Aldo Moro - l’ex Br Balzerani : “La figura della vittima è diventata un mestiere”. La figlia : “Adesso basta. Silenzio” : L’avevano invitata accorgendosi solo dopo che quel giorno sarebbe stato il quarantesimo anniversario della strage di via Fani. Ovvio dunque che l’incontro organizzato dal centro sociale Cpa di Firenze con l’ex brigatista Barbara Balzerani abbia suscitato polemiche. Soprattuto in relazione alle frasi utilizzate dall’ex terrorista rossa nel giorno dell’ anniversario del rapimento di Moro. “C’è una figura, la ...

Moro - la figlia Maria Fida : “Che palle il quarantennale lo dico io - non i brigatisti. Loro dovrebbero stare zitti” : ”Che palle il quarantennale lo dico io, non i brigatisti. E non Barbara Balzerani. Loro dovrebbero solo starsene zitti”. È il messaggio che Maria Fida Moro, primogenita di Aldo Moro, lancia nella seconda parte del video-appello intitolato ‘Adesso Basta‘ e inviato oggi alla stampa. Nel video la figlia del presidente Dc risponde alle dichiarazioni rilasciate da alcuni brigatisti in occasione del quarantennale del rapimento ...

Aldo Moro - la figlia : 'Che palle per il quarantennale lo dico io - Balzerani e altri Br stiano zitti' Video : 'Se il suo desiderio - prosegue - di andare in una prestigiosa spa all'estero si dovesse realizzare, cosa possibilissima visto che siamo in un mondo degradato folle e abbastanza demente, lei ...