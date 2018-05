Morata | ' Rigore di Benatia su Vazquez? Lucas mi ha detto che c' era e io gli credo'

sport.sky

: #RealJuve, #Morata: «Lucas dice che era rigore, mi fido di lui» - tuttosport : #RealJuve, #Morata: «Lucas dice che era rigore, mi fido di lui» - Andrea59196157 : RT @cmdotcom: #Morata: 'Real Madrid-Juve? Vazquez mi ha detto che il rigore c'era e io gli credo' - Maurizi80030781 : @tuttosport Morata vorrei sapere cosa ti ha detto sul rigore non dato a Torino o quelli non dati al Bayern anche te… -

(Di sabato 5 maggio 2018) Il contatto traera falloso o no? In Italia, in Spagna e non solo ne hanno parlato per giorni, senza arrivare mai a un pensiero univoco. Ora la calma sembra aver preso il ...