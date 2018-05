Mondiale Endurance | Fernando Alonso ha vinto la 6 Ore di Spa con Nakajima e Buemi

Fernando Alonso pronto per il Mondiale Endurance! Nel weekend il debutto con la 6 ore di Spa - verso Le Mans : Fernando Alonso è pronto per fare il proprio debutto nel Mondiale Endurance (WEC). Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno, dopo aver partecipato alla 500 Miglia di Indianapolis e alla 24 Ore di Daytona, si cimenterà in questa nuova avventura. La 6 Ore di Spa Francorchamps, circuito in cui corrono anche i bolidi della categoria regina, sarà il primo appuntamento stagionale. La 6 ore di Spa scatterà sabato 5 maggio alle ore 13.30 e si ...

Mondiale Endurance - Toyota e Porsche protagoniste del prologo : La Superstagione 2018-2019 del Mondiale Endurance è entrata nel vivo con il prologo del Paul Ricard: 30 ore di prove in cui tutte le squadre impegnate nelle classi LMP1, LMP2, GTE Pro e GT Am hanno messo alla frusta le vetture in vista della nuova stagione che prenderà il via il prossimo 5 maggio con la 6 Ore di Spa-Francorchamps.Dominio Toyota in LMP1. Della bontà della TS050 nessuno aveva dubbi e sul circuito di Le Castellet la Toyota si è ...