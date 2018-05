MISSION TO MARS Su Iris il film Gary Sinise e Tim Robbins oggi | 5 maggio 2018

MISSIONe ExoMars : nuova orbita - nuove spettacolari immagini di Marte : Un dettaglio del cratere Korolev, situato nell’emisfero nord del pianeta Marte, in cui sono ben evidenti depositi di ghiaccio, è la prima spettacolare immagine realizzata dallo strumento CaSSIS (Colour and Stereo Surface Imgaging System) a bordo del Trace Gas Orbiter (TGO) di ExoMars, che da alcune settimane orbita a circa quattrocento chilometri dalla superficie del Pianeta rosso. CaSSIS, Disegnato e realizzato all’Università di Berna, in ...

MISSION TO MARS/ Su Iris il film con Gary Sinise e Tim Robbins (oggi - 21 aprile 2018) : MISSION to MARS, il film in onda su Iris oggi, sabato 21 aprile 2018. Nel cast: Gary Sinise, Tim Robbins, Don Cheadle, alla regia Brian De Palma. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 09:48:00 GMT)

Spazio - MISSIONe ExoMars : tutto pronto per il debutto del TGO - ha raggiunto la sua orbita di posizionamento : tutto pronto per il debutto del Tgo di ExoMars. Il Trace Gas Orbiter ha finalmente raggiunto la sua orbita di posizionamento dopo un anno di aerobraking che ha permesso la riduzione della velocità sfruttando l’attrito dell’atmosfera marziana. Ora – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – l’orbiter si trova a circa 400 chilometri sopra il pianeta rosso in attesa di dare il via alle operazioni scientifiche, fase clou della sua ...

MISSIONe ExoMars : pronti ad atterrare su Marte - testato il paracadute del rover : Si è svolto con successo il primo test sul paracadute del rover della Missione ExoMars 2020, programma europeo in partenza nel luglio 2020, realizzato con un fondamentale contributo italiano, attraverso l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l’industria, in particolare con Thales Alenia Space (Thales-Leonardo) e Leonardo. L’obiettivo della Missione – spiega l’ASI – è una conoscenza approfondita del Pianeta Rosso, con ...