Miracolo di San Gennaro | il sangue si è liquefatto anche quest' anno

Si rinnova il Miracolo di San Gennaro : ANSA, - NAPOLI, 5 MAG - Si è ripetuto il miracolo di San Gennaro. L'annuncio della liquefazione del sangue è stato dato alle 18.37 dall'arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, nella ...

Emanuele Filiberto di Savoia al Miracolo di San Gennaro : 'Mi sento un po' napoletano anche io' : Tra i partecipanti alla processione di maggio di San Gennaro di quest'anno, il principe Emanuele Filiberto di Savoia. 'Avevo già partecipato al miracolo di maggio - ha detto ai giornalisti - ma volevo ...

San Gennaro - sangue sciolto : il Miracolo si ripete anche a maggio : Il sangue di San Gennaro era già sciolto nella sua teca quando il cardinale Sepe si è recato nella cappella del tesoro per prelevare l'ampolla in vista della processione consueta di maggio, terzo e ...

Il Miracolo - la serie tv di Niccolò Ammaniti : “Immagini che riescono a dare forza al sangue più della scrittura” : Una statua della Madonna che piange sangue, ritrovata durante un’operazione di polizia, e un referendum per l’uscita dell’Italia dall’euro. Sono questi alcuni degli elementi de Il Miracolo, la serie tv di Niccolò Ammaniti – fra gli scrittori italiani più tradotti nel mondo – al suo debutto dietro la macchina da presa. La serie originale Sky, presentata stamattina a Roma, è prodotta da Mario Gianani e Lorenzo ...

San Marco - l'evangelista "ricomparso" per Miracolo a Venezia : ... dove erano stati mandati dagli Apostoli, furono ospiti in quella casa; Marco il cui vero nome era Giovanni usato per i suoi connazionali ebrei, mentre il nome Marco lo era per presentarsi nel mondo ...

Pompei - il rosario della Madonna oscilla dall'alto del Santuario : «Un Miracolo» : Pompei. Si sgancia la coroncina che tiene in mano la statua della Madonna, che capeggia dal Santuario di Pompei, è oscilla nel vuoto. L'evento ha richiamato centinaia di fedeli...

E De Magistris invoca il Miracolo di San Gennaro per il maxidebito di Napoli : Napoli - Scaricato dalla politica nazionale e con la città distratta da ben altri problemi, Luigi de Magistris si è rivolto all'unico che potrebbe dargli una mano col Comune a un passo dal crac finanziario. 'San Gennà, ...

Il Rosario della Madonna di Pompei oscilla dall'alto del Santuario : 'Sembra un Miracolo' : Qualcuno, addirittura, trova un legame con i fatti di cronaca che, in queste ore, stanno interessando la Siria e che minano la pace mondiale. 'Il Santuario di Pompei - dicono i fedeli riuniti in ...

BERNADETTE : Miracolo A LOURDES - RETE 4/ Info streaming del film con Alessandra Martines (oggi - 10 aprile 2018) : BERNADETTE MIRACOLO a LOURDES, il film in onda su RETE 4 oggi, martedì 10 aprile 2018. Nel cast: Katia Cook, Michel Aumont, alla regia Jean Sagols. La trama del film nel dettaglio.

Tito El Bambino : "I bambini malati di cancro sono sani per fede"/ "Dio compirà un Miracolo per loro" : Il cantante di reggaeton originario di Portirico si è recato a visitare i bambini malati di cancro in un ospedale della Bolivia e ha lanciato un messaggio ricco di compassione