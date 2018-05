Milano | tra le auto spunta un cervo

Pd - Sala lancia l'idea Milano "10 saggi per la sinistra italiana" "Cambiare tutto rispetto al 18%" : All'evento di Pierfrancesco Majorino Beppe Sala lancia la proposta: "saggi per il Pd. Noi non vogliamo nulla, ma Milano si levi la modestia. Cambiare tutto rispetto al 18 per cento attuale". Gori: "Non disconosco il buon operato del governo di sinistra" Segui su affaritaliani.it

Cervo di 90 Kg in strada a Milano : catturato e portato in oasi : Un Cervo di 90 chili e’ stato trovato questa mattina in strada a Milano. L’animale era nella zona del Cimitero Maggiore, all’angolo tra via Cefalu’ e via Gallarate, nella periferia del capoluogo lombardo. E’ intervenuta l’unita’ tutela animali della polizia locale ed il Cervo e’ stato ‘spinto’ nel cortile di un condominio e poi sedato, per evitare che potesse creare pericolo per le ...

Milano - sabato 5 maggio ore 14 - flash mob Diplomate Magistrali : Parte da Milano, e si estende per tutta la penisola, l’iniziativa dei diplomati Magistrali con un’altra serie di flash mob. L’evento che si svolgerà nel capoluogo lombardo avrà luogo in corso Buenos Aires (angolo Oberdan) con inizio alle ore 14.00. Ad organizzarlo sono stati i Lavoratori della scuola Autoorganizzati e il Coordinamento lavoratori della scuola […] L'articolo Milano, sabato 5 maggio ore 14, flash mob ...

'Hai la giacca rosa' : attivista dell'Arcigay picchiato in strada a Milano : Nelle ultime settimane abbiamo perso il conto dei fatti violenti ai danni di persone omosessuali che la cronaca ha riportato. Nel nostro Paese la violenza, in particolare quella omofobica e di genere,...

Camion ribaltato sulla Statale 36 : Valassina chiusa verso Milano tra Nibionno e Briosco : Camion ribaltato tra Veduggio e Capriamo. E' successo verso le 20.30: superstrada Milano Lecco chiusa in direzione Sud, uscita obbligatoria a Nibionno, si rientra a Briosco. Camion ribaltato sulla Ss ...

Isola dei famosi e droga - la modella nei guai : 23 arresti per cocaina a Milano - tra i clienti ex del Grande Fratello : Una ex star dell' Isola dei famosi coinvolta in una brutta storia di spaccio di droga a Milano . È il risultato della inchiesta The Hole , che ha portato a 23 arresti per traffico di cocaina e che ha ...

Street Photo - ultimi tre giorni a Milano per il meglio della fotografia di strada e documentaria contemporanea : ultimi tre giorni di Street Photo Milano, il primo festival italiano di fotografia documentaria. Fino al 6 maggio sarà infatti possibile visionare un’esposizione d’eccezione (ore 10-21) allo Spazio Edit di via Maroncelli 14 a Milano, un tempo sede dell’Agenzia Fotografica Grazia Neri. Con un biglietto da 5 euro, valido per tutta la durata della kermesse meneghina, sarà possibile seguire un vero e proprio percorso fotografico ...

La grafica dello studio Helmo in mostra a Milano : Formateca, la mostra di grafica del duo francese Helmo. Dall’8 maggio al 10 giugno 2018 presso la libreria 121+, via Savona, Milano. Leggi

Studentessa in gita a Napoli fuma spinello e cade dalla finestra dell'hotel : bacino rotto - trasferita a Milano : Una Studentessa milanese di 17 anni è caduta da una finestra dell'albergo in cui era ospitata la sua classe, in gita scolastica a Napoli, dopo aver fumato uno spinello. La giovane, che ha riportato ...

Mostra Harry Potter : le quattro installazioni "magiche" a Milano. FOTO : Mostra Harry Potter: le quattro installazioni "magiche" a Milano. FOTO Per celebrare "Harry Potter: The Exhibition", Mostra dedicata al mondo di J. K. Rowling in arrivo il 12 maggio alla Fabbrica del Vapore, nella città sono comparse riproduzioni degli oggetti appartenenti alla saga del piccolo ...

Travolto e ucciso nella sua Mini a Milano - il gup : 'L'auto d'epoca non è un'attenuante' : Alle otto e mezza di mattina dello scorso 11 agosto Luca Andrea Latella , trentuno anni, avvocato milanese , stava andando a lavorare a bordo della sua Mini Cooper . Era fermo a un semaforo quando un ...

Milano - studentessa modello cade dalla finestra in gita scolastica dopo aver fumato una canna - è grave : Una studentessa diciassettenne di Corbetta, hinterland di Milano, è caduta dalla finestra al primo piano dell'albergo di Napoli dove alloggiava con i compagni di classe in gita scolastica, dopo aver ...