Milano | rubano borsa ad anziana e fanno spese con bancomat | due arresti

meteoweb.eu

: La loro fuga è terminata dopo una quarantina di chilometri, inseguiti e presi dai Carabinieri la notte scorsa in vi… - SettenewsWeb : La loro fuga è terminata dopo una quarantina di chilometri, inseguiti e presi dai Carabinieri la notte scorsa in vi… - SettenewsWeb : Notte “brava” per tre ragazzi a Milano: rubano e scappano per 40 chilometri - I_Balocco : Le rubano l'auto con a bordo la protesi, l'appello sui social della boxeur milanese Erika Novarria -

(Di sabato 5 maggio 2018), 5 mag. (AdnKronos) – Hanno rubato laad unasignora e hanno fattocon ildella vittima. Nei guai due cittadini peruviani, arrestati dagli uomini della Squadra Mobile di. Si tratta di J.C.S., 45 anni, e P.J.G., 29 anni, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio. L’episodio è avvenuto in via Marghera: qui alcuni uomini in servizio hanno notato i due in atteggiamento sospetto e hanno deciso di fermarli. Il controllo ha permesso di rinvenire uninsieme a un foglio di carta riportante un Pin e la somma di 250 euro poco prima prelevata da unin zona Corsico. Inoltre i due sono stati trovati in possesso di una gift card del valore di 600 euro attivata proprio all’interno del negozio di profumi e pagata con lo stessorisultato poi essere di proprietà di una signora italiana del di 88 anni.Gli ...