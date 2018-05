Milano : Palmeri (Epi) - città sotto scacco per manifestazioni inciviltà : Milano, 5 mag. (AdnKronos) – “La Milano civile è stata messa ancora una volta in scacco da manifestazioni di inciviltà, con le forze dell’ordine costrette a operare per contenere i pericoli antidemocratici dei pur pochi partecipanti, a detrimento dei servizi sul territorio a tutela dei cittadini a partire di più deboli”. Lo ha detto Manfredi Palmeri, consigliere liberale e capogruppo di Energie per l’Italia in ...