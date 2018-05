MILANO | MANIFESTAZIONE ANARCHICI CONTRO ENI Ultime notizie | 200 partecipanti | La

Le cose da sapere sulla manifestazione anarchica di oggi a MILANO : I manifestanti partiranno dalla Staione Centrale alle 15 e attraverseranno vari quartieri: molte linee di trasporto saranno deviate The post Le cose da sapere sulla manifestazione anarchica di oggi a Milano appeared first on Il Post.

OTTO MARZO - CORTEO A MILANO CONTRO VIOLENZA DONNE/ Roma - Asia Argento alla manifestazione : "Adesso basta" : 8 MARZO, CORTEO a MILANO CONTRO VIOLENZA DONNE: "lOTTO MARZO" e "Aborto libero", lancio di uova CONTRO negozi e banche del centro. L'eterno ritorno degli slogan retrò..

8 marzo : da MILANO a Napoli in corteo. Anche Asia Argento alla manifestazione a Roma : "La marea femminista torna nelle strade di tutto il mondo con lo sciopero globale delle donne - hanno reso noto le organizzatrici lanciando l'iniziativa -. Il rifiuto della violenza maschile in tutte ...

Presentato il Trofeo Città di MILANO : Fabio Scozzoli punta al record della manifestazione nei 50 e 100 rana

MILANO - studenti della Statale contro il trasferimento delle facoltà scientifiche : manifestazione e scontri con la polizia : Alcuni momenti di tensione a Milano tra studenti dell’Università Statale e polizia e carabinieri, all’altezza di via Sant’Antonio. Gli studenti, che hanno organizzato una protesta contro il trasferimento delle facoltà scientifiche sui terreni dove si è svolto Expo, hanno cercato di spostarsi dalla sede principale dell’università verso il distaccamento dove è stata spostata la seduta del senato accademico sulla questione. ...

Cortei - Maroni diserta la manifestazione Meloni contestata a MILANO. I video : Milano, Roma, ma anche Palermo sono blindate per i Cortei. Controlli della polizia e massima attenzione da parte dell'intelligence su eventuali tentativi di scatenare disordini Segui su affaritaliani.it

Manifestazione antifascista a MILANO : scontri tra polizia e antagonisti : La Milano antifascista aveva promesso battaglia: "No al sabato nero" e sono scesi in piazza in centinaia tra le quali molti studenti che hanno partecipato al presidio organizzato da un raggruppamento ...