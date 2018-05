Milano Il mercato coperto di piazzale Ferrara realtà viva e di aggregazione

MAHINDRA - Presentato a Milano il nuovo KUV100 per il mercato europeo : Il CitySUV GUARDA LE FOTO compatto per chi ama percorrere strade ... : Completano il look da sport utility i paraurti bicolore con la grande presa d'aria sportiva, le generose modanature laterali protettive delle portiere, i parasassi nei paraurti anteriore e ...

Mercato immobiliare - calo nel primo trimestre. Milano più cara di Roma - : Secondo i dati raccolti dall'Osservatorio del portale immobiliare.it, nei primi tre mesi dell'anno, a livello nazionale i prezzi degli immobili residenziali sono scesi dello 0,2%. Tendenza riscontrata ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende dati sul mercato del lavoro (4 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende alcuni interessanti dati macroeconomici. In particolare sul mercato del lavoro. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 04:56:00 GMT)

Milano - «case bianche» espugnato il fortino. Il mercato nero dei clan : E niente, non capiscono. I giorni scorsi la polizia, in previsione dell'intervento di ieri mattina, era arrivata in incognito nelle «case bianche» di viale Fulvio Testi, i palazzoni di nove piani dell'...

Calciomercato : Reina al Milan - tensione con Donnarumma sempre più lontano da Milano : Visite mediche ieri con il Milan per Pepe Reina, destinato a diventare rossonero in estate. Società e portiere spagnolo avrebbero già un’intesa su un contratto biennale da circa 3 milioni di euro. Nei prossimi mesi sarà chiaro se il portiere spagnolo farà il vice di Gianluigi Donnarumma o, più facilmente, ne prenderà il posto se il diciannovenne verrà ceduto. E’ forte, infatti, la tensione tra l’entourage del portierone ed il Milan: ...