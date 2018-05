Milano | Fontana a evento apertura Food City

Morti sul lavoro - Milano maglia nera. Fontana : «Basta - ora prevenzione» : Sono Morti il giorno di Pasqua per l'esplosione di un'autoclave in un serbatoio due operai della Ecb Company srl di Treviglio, nel Bergamasco. Le vittime, Giuseppe Legnani di Casirate d'Adda e ...

Milano : Fontana - a Rescaldina tempestivo intervento forze ordine : Milano , 31 mar. (AdnKronos) - "Sono molto contento non ci siano state vittime e soddisfatto che tutto sia andato bene, anche per il tempestivo intervento di vigili del fuoco, 118, forze dell' ordine ". Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana , ha commentato il crollo della palazzina a

Milano - Regione : operazione Olimpiadi invernali. Fontana tiene le deleghe allo Sport : La delega allo Sport potrebbe restare nelle mani di Attilio Fontana . Per un motivo preciso: gestire il , possibile, dossier delle Olimpiadi invernali del 2026. Il neopresidente lombardo non ha mai ...

Ema : Fontana - partita non ancora chiusa - Milano ha sede pronta : Milano, 15 mar. (AdnKronos) – “Non dobbiamo considerare chiusa la partita su Ema. Dobbiamo insistere in ogni sede possibile, e con una dovuta pressione politica da parte del governo, per non lasciare nulla di intentato”. Lo afferma il neo eletto presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.“Trovo singolare che Milano abbia una sede già pronta, e prestigiosa, come Palazzo Pirelli, eppure ci si intestardisca ad ...