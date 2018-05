Milano | corteo contro Eni | 5 anarchici denunciati Video | ultime notizie | Fontana

Milano : Fontana - grazie a forze ordine per grande impegno in corteo : Milano, 5 mag. (AdnKronos) – “Desidero ringraziare le donne e gli uomini della polizia e dei carabinieri, e più in generale tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine, che oggi a Milano hanno lavorato con grande impegno e professionalità per garantire la sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico durante il corteo degli anarchici”. Lo ha scritto su Facebook il presidente della Regione Lombardia Attilio ...

Milano - allerta black bloc. Ma il corteo fa flop : Alla fine Milano si è salvata. Dopo la tensione e l'allerta della vigilia per la presenza di blac bloc nel corteo organizzato dagli antagonisti contro Eni, la manifestazione si è svolta senza danni.Sono stati circa 300 secondo la questura i partecipanti al corteo che dalle 17 hanno marciato dalla stazione Centrale di Milano verso via Imbonati, attraversando tutta la zona Isola, controllati a vista da oltre 500 agenti in assetto antisommossa o in ...

Milano : Comazzi (Fi) - corteo antagonisti flop ma mai abbassare la guardia : Milano, 5 mag. (AdnKronos) - "Il corteo organizzato a Milano da diversi movimenti anarchici e di estrema sinistra si è rivelato un flop. In piazza Duca d’Aosta si sono ritrovati in quattro gatti, ma questo non ha impedito loro di paralizzare il traffico di mezza città, causando enormi disagi ai citt

Milano - allerta blac bloc. Ma il corteo fa flop : Alla fine Milano si è salvata. Dopo la tensione e l'allerta della vigilia per la presenza di blac bloc nel corteo organizzato dagli antagonisti contro Eni, la manifestazione si è svolta senza danni. Sono stati circa 300 secondo la questura i partecipanti al corteo che dalle 17 hanno marciato dalla stazione Centrale di Milano verso via Imbonati, attraversando tutta la zona Isola, controllati a vista da oltre 500 agenti in assetto antisommossa o ...

Milano : corteo antagonisti - impiegati circa 550 uomini forze ordine : Milano, 5 mag. (AdnKronos) – Sono stati circa 550, in tutto, gli uomini delle forze dell’ordine impegnati nel corteo degli antagonisti conclusosi poco fa a Milano. A darne conto è la questura di Milano, precisando che il personale, in uniforme ed in abiti civili, proveniva da commissariati di polizia competenti per territorio e dalle volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Presenti reparti specializzati, ...

Milano : trovati con spranghe e coltello - 5 denunciati a corteo antagonisti : Milano, 5 mag. (AdnKronos) – Cinque persone sono state denunciate dalla polizia perché trovate in possesso di bastoni, spranghe ed un coltello nascosti nell’auto a bordo della quale viaggiavano durante il corteo degli antagonisti conclusosi poco fa a Milano. Secondo gli investigatori si tratterebbe di soggetti appartenenti all’area dura anarchica.I cinque sono stati bloccati dagli agenti della Digos e dell’Upgsp della ...

Milano - centinaia di anarchici in corteo : volano fumogeni : Uno, proveniente dal Veneto, ha spiegato che questa 'è la prima manifestazione che vuole rompere il silenzio sulla pratiche di sfruttamento e di rapina che in tanti Paesi del mondo e soprattutto in ...

Milano - centinaia al corteo degli anarchici contro le multinazionali : Milano, centinaia al corteo degli anarchici contro le multinazionali Minacce ai giornalisti: “Andate via, fate parte del sistema” Continua a leggere