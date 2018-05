Milano : trovati con spranghe e coltello - 5 denunciati a corteo antagonisti : Milano, 5 mag. (AdnKronos) – Cinque persone sono state denunciate dalla polizia perché trovate in possesso di bastoni, spranghe ed un coltello nascosti nell’auto a bordo della quale viaggiavano durante il corteo degli antagonisti conclusosi poco fa a Milano. Secondo gli investigatori si tratterebbe di soggetti appartenenti all’area dura anarchica.I cinque sono stati bloccati dagli agenti della Digos e dell’Upgsp della ...

Milano : corteo antagonisti - impiegati circa 550 uomini forze ordine : Milano, 5 mag. (AdnKronos) – Sono stati circa 550, in tutto, gli uomini delle forze dell’ordine impegnati nel corteo degli antagonisti conclusosi poco fa a Milano. A darne conto è la questura di Milano, precisando che il personale, in uniforme ed in abiti civili, proveniva da commissariati di polizia competenti per territorio e dalle volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Presenti reparti specializzati, ...

Milano : trovati con spranghe e coltello - 5 denunciati a corteo antagonisti : Milano, 5 mag. (AdnKronos) – Cinque persone sono state denunciate dalla polizia perché trovate in possesso di bastoni, spranghe ed un coltello nascosti nell’auto a bordo della quale viaggiavano durante il corteo degli antagonisti conclusosi poco fa a Milano. Secondo gli investigatori si tratterebbe di soggetti appartenenti all’area dura anarchica.I cinque sono stati bloccati dagli agenti della Digos e dell’Upgsp della ...

Milano - centinaia di anarchici in corteo : volano fumogeni : Uno, proveniente dal Veneto, ha spiegato che questa 'è la prima manifestazione che vuole rompere il silenzio sulla pratiche di sfruttamento e di rapina che in tanti Paesi del mondo e soprattutto in ...

Milano - centinaia di anarchici in corteo : volano fumogeni : E' partito a Milano il corteo degli antagonisti: in qualche centinaio si sono radunati in piazza Duca d'Aosta, davanti alla Stazione Centrale di Milano, e si muoveranno in corteo, secondo il programma,...

Milano - centinaia di anarchici in corteo : vola fumogeno : E' partito a Milano il corteo degli antagonisti: in qualche centinaio si sono radunati in piazza Duca d'Aosta, davanti alla Stazione Centrale di Milano, e si muoveranno in corteo, secondo il programma,...

Milano - centinaia al corteo degli anarchici contro le multinazionali : Milano, centinaia al corteo degli anarchici contro le multinazionali Minacce ai giornalisti: “Andate via, fate parte del sistema” Continua a leggere

Milano - centinaia al corteo degli anarchici contro le multinazionali : La mobilitazione, a cui partecipano circa 200 persone, è diretta verso il quartiere Isola e dovrebbe terminare in via Carlo Imbonati angolo via Giovanni Bovio. La polizia locale stamani ha chiuso ...

Milano - corteo anarchici contro Eni e multinazionali/ Ultime notizie : black bloc e rischio scontri : Milano, corteo anarchici contro Eni e multinazionali: black bloc e rischio scontri, città blindata. Le Ultime notizie: zone isolate da forze dell'ordine e Comune(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 15:53:00 GMT)

Milano - attesa per il corteo anarchico contro Eni. Città blindata e massima allerta : Brucia ancora il ricordo del 1 maggio di tre anni fa quando i black block scatenarono una guerriglia urbana. Ed è per questo che c’è attesa e preoccupazione per il corteo contro l’Eni e il mondo delle multinazionali organizzato da varie realtà dell’antagonismo militante. Si prevede infatti la presenza di centinaia di anarchici delle frange più dure, e black-bloc provenienti da varie altre Città italiane ed estere. Non a caso, lungo il ...

Milano - sabato 5 maggio corteo anti-Eni/ Anarchici e black bloc da tutta Europa : il precedente di Expo : Milano, domani sabato 5 maggio corteo anti-Eni da staz.Centrale a via Imbonati: black bloc, no global e Anarchici in arrivo da tutta Europa, rischio nuovo G8 o inauguazione Expo(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 16:52:00 GMT)

Milano - corteo contro Eni : allerta per l’arrivo di anarchici italiani ed europei : Ci sono gli slogan che circolano in Rete da settimane e pure il rischio che, attorno agli anarchici e alle frange più dure dei movimenti ambientalisti locali, si saldi l’interesse di gruppi francesi, tedeschi e svizzeri. È allerta per il corteo contro l’Eni che sabato partirà dal piazzale della stazione centrale di Milano alle 15. Da settimane gli agenti della Digos monitorano la situazione per cercare di prevenire violenze e ...

Milano - corteo contro Eni : allerta per l’arrivo in città di anarchici italiani ed europei : Ci sono gli slogan che circolano in Rete da settimane e pure il rischio che, attorno agli anarchici e alle frange più dure dei movimenti ambientalisti locali, si saldi l’interesse di gruppi francesi, tedeschi e svizzeri. È allerta per il corteo contro l’Eni che sabato partirà dal piazzale della stazione centrale di Milano alle 15. Da settimane gli agenti della Digos monitorano la situazione per cercare di prevenire violenze e ...

Milano - corteo anti-Eni : allerta per domani/ Black bloc e anarchici da tutta Europa : rischio ‘nuovo G8’? : Milano, domani sabato 5 maggio corteo anti-Eni da staz.Centrale a via Imbonati: Black bloc, no global e anarchici in arrivo da tutta Europa, rischio nuovo G8 o inauguazione Expo(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 11:47:00 GMT)