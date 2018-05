Milano | corteo anarchici contro Eni e multinazionali Ultime notizie | black bloc e

Milano - attesa per il corteo anarchico contro Eni. Città blindata e massima allerta : Brucia ancora il ricordo del 1 maggio di tre anni fa quando i black block scatenarono una guerriglia urbana. Ed è per questo che c’è attesa e preoccupazione per il corteo contro l’Eni e il mondo delle multinazionali organizzato da varie realtà dell’antagonismo militante. Si prevede infatti la presenza di centinaia di anarchici delle frange più dure, e black-bloc provenienti da varie altre Città italiane ed estere. Non a caso, lungo il ...

Milano - sabato 5 maggio corteo anti-Eni/ Anarchici e black bloc da tutta Europa : il precedente di Expo : Milano, domani sabato 5 maggio corteo anti-Eni da staz.Centrale a via Imbonati: black bloc, no global e Anarchici in arrivo da tutta Europa, rischio nuovo G8 o inauguazione Expo(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 16:52:00 GMT)

Milano - corteo contro Eni : allerta per l’arrivo di anarchici italiani ed europei : Ci sono gli slogan che circolano in Rete da settimane e pure il rischio che, attorno agli anarchici e alle frange più dure dei movimenti ambientalisti locali, si saldi l’interesse di gruppi francesi, tedeschi e svizzeri. È allerta per il corteo contro l’Eni che sabato partirà dal piazzale della stazione centrale di Milano alle 15. Da settimane gli agenti della Digos monitorano la situazione per cercare di prevenire violenze e ...

Milano - saluto romano a corteo destre : ANSA, - Milano, 29 APR - Centinaia di persone oggi pomeriggio hanno teso il braccio per il saluto romano gridando "Presente" davanti alla lapide che commemora Sergio Ramelli, a Milano. E sono stati ...

Milano CELEBRA IL 25 APRILE : IL CORTEO NEL CENTRO CITTADINO : Tra questi c'è, a dispetto di chi lo nega, chi con la Brigata Ebraica ha combattuto in prima persona per costruire un mondo di Libertà, il nostro mondo... che intendiamo difendere insieme alla nostra ...

25 aprile - tensione al corteo di Milano : fischi e proteste contro la Brigata Ebraica : Forti contestazioni a Milano all’altezza dello spezzone di corteo del 25 aprile nel quale si trova la Brigata Ebraica all’altezza di piazza San Babila. Insulti reciproci, slogan contro ‘Israele assassina‘ hanno creato attimi di tensione con dei manifestanti e i supporter della Brigata Ebraica che non hanno reagito anche se qualche singolo ha risposto alle accuse di ‘sionismo’. Una seconda contestazione alla ...

25 Aprile - contestazioni a corteo Milano : 16.22 Sfilano per le vie di Milano il corteo della Festa della Liberazione, partito da Corso Venezia per raggiungere piazza del Duomo. Migliaia di persone stanno manifestando, tra loro il sindaco Sala e Susanna Camusso,segretario generale della Cgil. All'altezza di piazza San Babila, gruppi di attivisti contro l'occupazione della Palestina hanno contestato verbalmente la Brigata Ebraica.

Milano - in migliaia al corteo del 25 Aprile. Fischi e insulti alla Brigata Ebraica : Al mattino il ricordo al «Campo della Gloria» e al pomeriggio il corteo per vie e piazze. Così Milano ha voluto celebrare il 73° anniversario della Liberazione. Un 25 Aprile nel segno quindi della ...

25 aprile : a Milano corteo nel pomeriggio con intervento Camusso (2) : (AdnKronos) - Numerose anche le iniziative collaterali in programma in vari quartieri della città: alle 16 e alle 19, alla Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame di Largo Marinai d'Italia, il coro Cantosospeso e l'ensemble Prometeo diretti da Martinho Lutero Galati de Oliveira, presenteranno 'Musi

25 aprile : a Milano corteo nel pomeriggio con intervento Camusso : Milano, 25 apr. (AdnKronos) - Milano celebra il 73esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo con una serie di eventi, letture e incontri oltre al tradizionale corteo che nel pomeriggio sfilerà per le strade del centro. La manifestazione principale partirà alle 14.30 da corso Venezia per r

OTTO MARZO - CORTEO A Milano CONTRO VIOLENZA DONNE/ Roma - Asia Argento alla manifestazione : "Adesso basta" : 8 MARZO, CORTEO a MILANO CONTRO VIOLENZA DONNE: "lOTTO MARZO" e "Aborto libero", lancio di uova CONTRO negozi e banche del centro. L'eterno ritorno degli slogan retrò..(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 19:40:00 GMT)

8 marzo : da Milano a Napoli in corteo. Anche Asia Argento alla manifestazione a Roma : "La marea femminista torna nelle strade di tutto il mondo con lo sciopero globale delle donne - hanno reso noto le organizzatrici lanciando l'iniziativa -. Il rifiuto della violenza maschile in tutte ...