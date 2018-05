Milano | allerta black bloc Ma il corteo fa flop

Milano - allerta blac bloc. Ma il corteo fa flop : Alla fine Milano si è salvata. Dopo la tensione e l'allerta della vigilia per la presenza di blac bloc nel corteo organizzato dagli antagonisti contro Eni, la manifestazione si è svolta senza danni. Sono stati circa 300 secondo la questura i partecipanti al corteo che dalle 17 hanno marciato dalla stazione Centrale di Milano verso via Imbonati, attraversando tutta la zona Isola, controllati a vista da oltre 500 agenti in assetto antisommossa o ...

Milano - attesa per il corteo anarchico contro Eni. Città blindata e massima allerta : Brucia ancora il ricordo del 1 maggio di tre anni fa quando i black block scatenarono una guerriglia urbana. Ed è per questo che c’è attesa e preoccupazione per il corteo contro l’Eni e il mondo delle multinazionali organizzato da varie realtà dell’antagonismo militante. Si prevede infatti la presenza di centinaia di anarchici delle frange più dure, e black-bloc provenienti da varie altre Città italiane ed estere. Non a caso, lungo il ...

Milano - corteo contro Eni : allerta per l’arrivo di anarchici italiani ed europei : Ci sono gli slogan che circolano in Rete da settimane e pure il rischio che, attorno agli anarchici e alle frange più dure dei movimenti ambientalisti locali, si saldi l’interesse di gruppi francesi, tedeschi e svizzeri. È allerta per il corteo contro l’Eni che sabato partirà dal piazzale della stazione centrale di Milano alle 15. Da settimane gli agenti della Digos monitorano la situazione per cercare di prevenire violenze e ...

Milano - corteo anti-Eni : allerta per domani/ Black bloc e anarchici da tutta Europa : rischio 'nuovo G8'? : Milano, domani sabato 5 maggio corteo anti-Eni da staz.Centrale a via Imbonati: Black bloc, no global e anarchici in arrivo da tutta Europa, rischio nuovo G8 o inauguazione Expo

Maltempo - allerta in Lombardia : a Milano monitorati Seveso e Lambro : allerta gialla dalla Toscana all'Umbria per rischio idrogeologico e idraulico, mareggiate e venti di burrasca sulle regioni del sud

Maltempo : Comune Milano attiva allerta meteo e monitoraggio Seveso e Lambro : Milano, 17 mar. (AdnKronos) - E' scattata l'allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione con forti piogge. L'allerta è stata attivata dalle ore 18 fino alle ore 12 di domenica 18 marzo. Il Comune di Milano ha disposto l’attivazione del Coc, il Centro Operativo Comunale, al centro di

Maltempo - allerta in Lombardia : a Milano monitorati Seveso e Lambro : allerta meteo in Lombardia fino alle 12 di domenica per una perturbazione che sta portando forti piogge. Le precipitazioni hanno fatto alzare l'attenzione sui fiumi soprattutto nel nodo idrico di ...

Maltempo Lombardia : allerta fiumi soprattutto nel nodo idrico di Milano : Sorvegliati speciali nelle prossime ore i fiumi e corsi d’acqua soprattutto nel nodo idrico di Milano. La sala operativa della protezione civile della Lombardia ha diramato un’allerta valida a partire dalle 18 di stasera fino a domani. A Milano spiega l’assessore all’Ambiente Marco Granelli è “attivo lo scolmatore e anche il sistema di protezione civile con squadre MM Protezione civile e Polizia Locale in ...

Allerta maltempo : +25% di segnalazioni sull’app Waze a Roma e +15% a Milano durante le nevicate delle scorse settimane : L’ultima perturbazione, che ha colpito alcune città italiane alla fine del mese di febbraio, ha portato grandi disagi alla viabilità in alcuni casi così ingenti da imporre la chiusura di alcune delle maggiori arterie stradali. Il maltempo si è esteso anche al mese di marzo e la community di Waze, soprattutto su Roma, si è attivata per segnalare i danni provocati dalle abbondanti piogge. Secondo i dati forniti da Waze, durante le nevicate di ...

COLOGNO MONZESE - INCENDIO CARTIERA/ Video - Milano : “rogo doloso” e allerta amianto vicino a Mediaset : COLOGNO MONZESE, vasto INCENDIO in una CARTIERA: Video Vigili del Fuoco vicino a Milano, maxi rogo doloso nell'azienda di stoccaggio carta vicino a Mediaset. Ultime notizie e aggiornamenti(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 12:55:00 GMT)

Maltempo Milano : monitoraggio di Seveso e Lambro - allertata la protezione civile : Sarà attivo dalla mezzanotte a Milano il monitoraggio di Seveso e Lambro in conseguenza dell’avviso di criticità per temporali emesso dalla Regione Lombardia: lo ha reso noto l’assessore alla Mobilità e Ambiente Marco Granelli sulla sua pagina Facebook. “Visto l’avviso di criticità regionale n. 26 del 10 marzo 2018 ordinaria (codice giallo) per rischio idraulico sull’area del nodo idraulico di Milano IM-09 a decorrere dalle ore ...

Ancora neve a Milano - allerta in Liguria Sulle Alpi pericolo valanghe meteo|Video : Allarme slavine di livello 3 su una scala di 5. Atteso un rialzo termico per domani: urne con il sole al Nord, ma nel pomeriggio peggiora e minaccia pioggia, come al Centro e in Sardegna. Tempo variabile al Sud