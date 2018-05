Milan-Verona 4-1 | il tabellino

Serie A - Milan-Verona 4-1 : poker con vista su Europa e Coppa Italia - Hellas in B : MILANO - Un grande passo avanti verso l' Europa League per il Milan , che condanna l' Hellas alla retrocessione diretta vendicandosi dello scudetto del 1973 perso nella 'fatal Verona' e si avvicina ...

Milan dilaga - Verona retrocesso : Il Milan batte 4-1 il Verona nell'anticipo della 36esima giornata andato di scena allo stadio San Siro. Due gol per tempo dei rossoneri con Calhanoglu al 10' e Cutrone al 32'. Nella ripresa reti di ...

Milan-Verona 4-1 : Calhanoglu - Cutrone - Abate - Lee e Borini in gol. L'Hellas retrocede in B : Non c'è stato un altro Benevento, inteso come scivolone interno. A San Siro il Milan ha battuto il Verona e raggiunto i due obiettivi del sabato sera: riportarsi sopra l'Atalanta, dunque al sesto ...

Milan-Verona 4-1 : il poker rossonero riapre l’Europa e condanna l’’Hellas alla B : Partita in discesa per i rossoneri che, in attesa della finale di coppa Italia di mercoledì contro la Juventus, salgono al sesto posto. I gialloblu sprofondano, Lee, prima «gioia»

DIRETTA / Milan Verona (risultato finale 4-1) streaming video e tv : goleada rossonera - veneti in B : DIRETTA Milan Verona, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I rossoneri puntano alla qualificazione in Europa League, scaligeri ormai in Serie B(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 19:56:00 GMT)

Il Milan non sbaglia - successo che mantiene la squadra di Gattuso in corsa per l’Europa League : Verona ko ed ufficialmente in B [FOTO] : 1/18 Spada/LaPresse ...

Milan-Verona 4-1 - le pagelle di CalcioWeb : 1/18 Spada/LaPresse ...

Punti europei per il Milan 4-1 al Verona che retrocede in B : Rossoneri di Gattuso provvisoriamente al sesto posto, davanti all'Atalanta nella volata per l'accesso ai gironi di Europa League. L'Hellas subisce la venticinquesima sconfitta e saluta il massimo campionato

Serie A - anticipo Milan-H.Verona 4-1 : 19.55 Punti europei (facili) per il Milan che dà l'ultima spinta al Verona, matematicamente in B dopo il 4-1 di San Siro. Dura poco la 'resistenza' scaligera. La doppia chance Cutrone-Kessie al 9' precede il vantaggio di Calhanoglu (11'), a segno con l'aiutino di Heurtaux che insacca nella sua porta nel tentativo di salvare.Il raddoppio,su assist Bonaventura, lo firma Cutrone al 32' di sinistro. Rossoneri in totale controllo e tris di Abate in ...

