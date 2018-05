Milan | sorprendente scambio con la Roma? Monchi e Mirabelli ci pensano davvero

Blastingnews

(Di sabato 5 maggio 2018) Ilvuole tornare in Champions League. Vuole farlo il prima possibile, ma sa che non potra' accadere in questa stagione. Bisognera' aspettare la prossima e non si potra' più sbagliare. Rino Gattuso lo sa bene e si affaccia alla prossima annata calcistica con la consapevolezza che non potra' che essere l'ultima di transizione. Sara' un anno di tirocinio europeo grazie ad un Europa League che dovra' essere il trampolino di lancio per la massima competizione europea, a cui si aspira ad arrivare attraverso l'obiettivo minimo del quarto posto. In attesa che si raggiunga il sesto in questa Serie A, la societa' è proiettata ad una campagna acquisti che dovra' sensibilmente rafforzare l'organico rossonero. Il tecnico ha fatto sapere che a questo gruppo manca esperienza, pur rappresentando un'ottima base su cui costruire il futuro, grazie ad un'eta' media sensibilmente bassa. ...