Milan | Li Yonghong è ottimista | ' Vogliamo vincere la Coppa Italia'

Milan - presidente Yonghong Li è sbarcato in Italia : Il presidente del Milan, Yonghong Li, è sbarcato a Malpensa per assistere alla sfida di campionato questa sera a San Siro con il Verona e per stare vicino alla squadra in vista della finale di Coppa Italia con la Juventus, in programma mercoledì all'Olimpico di Roma. Yonghong Li è giunto in Italia accompagnato dalla moglie. (AdnKronos)