Milan | il presidente Li Yonghong sarà a San Siro

Milan - presidente Yonghong Li è sbarcato in Italia : Il presidente del Milan, Yonghong Li, è sbarcato a Malpensa per assistere alla sfida di campionato questa sera a San Siro con il Verona e per stare vicino alla squadra in vista della finale di Coppa Italia con la Juventus, in programma mercoledì all’Olimpico di Roma. Yonghong Li è giunto in Italia accompagnato dalla moglie. (AdnKronos) L'articolo Milan, presidente Yonghong Li è sbarcato in Italia sembra essere il primo su CalcioWeb.

Milan - un anno di Yonghong Lì segnato dalle scadenze. Il presidente 'Impegni rispettati' : MilanO - Domani sarà il giorno del primo anno dalla cessione del Milan dalla Fininvest a Yonghong Li, ratificata il 13 aprile 2017. Per celebrare l'evento Yonghong Li si è rivolto ai tifosi rossoneri ...

Milan - lettera aperta del presidente Yonghong Li : 'Torniamo grandi' : Un tecnico che gode della mia stima incondizionata, del supporto della dirigenza, di tutte le persone del Milan e, ne sono sicuro, dei tifosi rossoneri di tutto il mondo. Abbiamo affrontato un ...

Milan - Yonghong Li festeggia un anno da presidente : “Ora torniamo grandi” : Yonghong Li festeggia il primo anno da presidente del Milan: "Questo è solo l’inizio del nostro progetto di rendere il Milan stabile e vincente". L'articolo Milan, Yonghong Li festeggia un anno da presidente: “Ora torniamo grandi” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nuova tegola sul presidente del Milan Yonghong Li : fallisce la sua società Jie Ande : Un fallimento cinese che, però, potrebbe avere un'eco anche in Italia. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera in un articolo firmato da Milena Gabanelli e Mario Gerevini, la società Jie Ande dell'imprenditore cinese e presidente del Milan Yonghong Li è stata dichiarata fallita dal tribunale del popolo di Shenzhen.Il tribunale del popolo di Shenzhen ha infatti ufficialmente dichiarato fallita la Jie Ande sulla quale ...

Milan - il presidente Li Yonghong sarà a San Siro per il derby : MilanO - Il presidente del Milan, Li Yonghong, sarà in tribuna domenica sera a San Siro per assistere al derby, uno scontro diretto cruciale per le speranze rossonere di inseguire la qualificazione ...

Confcommercio : Sangalli rieletto presidente di Milano - Lodi e Monza-Brianza : Milano, 2 mar. (AdnKronos) - Carlo Sangalli è stato confermato per acclamazione presidente di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, la maggiore tra le associazioni territoriali di Confcommercio con 42mila imprese associate e 375mila addetti. Inoltre, si spiega dall'associazione, per la prima

Mondiali di volley - Pirola presidente del COL di Milano : Il COL di Milano ha subito ufficializzato le proprie cariche, scegliendo per la presidenza un volto noto dello sport varesotto, Giuseppe Pirola . L'imprenditore a capo di Unet Energia Italiana è ...

GIAN MARCO MORATTI È MORTO/ Marito di Letizia e fratello dell’ex presidente Inter : il petroliere di Milano : GIAN MARCO MORATTI è MORTO: addio al celebre petroliere, simbolo dell'imprenditoria italiana e fratello dell'ex presidente dell'Inter Massimo. Marito di Letizia e simbolo della Milano bene(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 11:00:00 GMT)