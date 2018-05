Milan-Hellas Verona | Gattuso | ' Con la Juve servirà la partita perfetta'

Il Milan di Gattuso spinge l’Hellas in B : A segno Calhanoglu, Cutrone, Abate, Lee e Borini nel primo anticipo della giornata 36 in Serie A. Il Milan di

Serie A - Milan-Verona 4-1 : poker con vista su Europa e Coppa Italia - Hellas in B : MILANO - Un grande passo avanti verso l' Europa League per il Milan , che condanna l' Hellas alla retrocessione diretta vendicandosi dello scudetto del 1973 perso nella 'fatal Verona' e si avvicina ...

Milan-Hellas Verona in streaming e in diretta TV : Verrà trasmessa anche da Mediaset Premium sui canali Premium Sport e Premium Sport HD o in streaming con il servizio Premium Play. Qui invece trovate alcuni consigli utili su come vedere le partite ...

