Milan | Gattuso | ' Juve più forte di noi | ma non sempre vince il migliore Tra Cutrone e

Milan - Abbiati : 'Vincere a tutti i costi - anche giocando male. Belotti campione - Gattuso e Mirabelli...' : Christian Abbiati , team manager del Milan , parla a Premium Sport prima del match con il Verona: 'Non pensiamo all'ultima prestazione a San Siro con il Benevento, oggi dobbiamo vincere a tutti i costi, anche giocando male, perché vorrebbe dire raggiungere il ...

Milan - Gattuso minaccia Mastour : “ti faccio saltare i denti” : Il Milan si prepara ad affrontare il Verona in campionato, dichiarazioni show di Gattuso come al solito fuori le righe, in conferenza stampa nel mirino Hackim Mastour, il calciatore si sta allenando con la Primavera: “io gli ho detto che se vedevo ancora video mi incazzavo, gli ho detto che gli tiravo giù i denti. Si è sempre allenato con noi in questi mesi, lo stuzzico, avevo deciso di farlo giocare in Primavera. E’ un ragazzo che mette ...

Milan-Verona Segui la Diretta dalle 18 Gattuso - ultimo treno per l'Europa : La partita di San Siro tra Milan e Verona apre il programma della 36esima giornata di Serie A: il Milan, che domenica scorsa a Bologna ha interrotto un lungo digiuno di vittorie imponendosi per 2-1 ...

Milan - scatta il piano per 'recuperare' Mastour! La cura Gattuso : 'basta social o ti faccio saltare tutti i denti' : Il Milan ha deciso di recuperare il talento di Hackim Mastour: Gattuso ha già messo i primi paletti 'social' al ragazzo, con tanto di minacce! Vi ricordate Hackim Mastour? Probabilmente no se non ...

Leonardo : 'Nazionale - Mancini è l'uomo giusto. Milan ok con Gattuso - mi aspettavo di più dall'Inter' : Leonardo , ex allenatore - tra le altre - di Milan e Inter, ha parlato a RMC Sport della Serie A e della stagione delle due Milanesi: 'Il calcio italiano lo sento un po' mio, perché ci sono da tanti anni e dispiace non vedere l'Italia al Mondiale. Non era immaginabile che l'...

Milan - Gattuso parla di calciomercato : la situazione Bonaventura ed i possibili innesti : Il Milan si prepara per la gara di campionato contro il Verona, l’intenzione dei rossoneri è quella di chiudere la stagione nel miglior modo possibile. In conferenza stampa l’allenatore Gennaro Gattuso che ha dato importanti indicazioni: “la squadra l’ho vista bene. Romagnoli? Si è allenato, vedremo. Biglia? Un esempio, ma non sarà a disposizione. Fossero tutti come loro. Bisogna avere un senso di rivalsa, dobbiamo ...

Milan - Gattuso : "Finale con la Juve? Ora testa solo al Verona" : var - Dopo gli errori arbitrali in Europa , vedi Roma e Bayern Monaco, ma anche il Milan a Londra, Gattuso dice la sua sulla Var: "Da uomo di sport posso solo dire che è una cosa che sta togliendo ...

Milan - Gattuso vuole tre colpi : ecco la probabile formazione per il 2018/2019 Video : Il #Milan vuole migliorare la propria rosa e tornare nell'elite del calcio italiano. Il tecnico rossonero Gattuso, stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, ha chiesto tre rinforzi di qualita' alla dirigenza: una mezzala con il senso del gol, un esterno offensivo talentuoso ed un centravanti affidabile. Come riporta il noto quotidiano torinese Tuttosport, il Milan ha messo nel mirino due forti giocatori della Nazionale olandese. ...

Calciomercato Milan - la richiesta di Gattuso : ecco il ‘sogno’ per l’attacco : Calciomercato Milan – Il Milan sta per concludere la stagione, l’obiettivo è quello di conquistare la qualificazione in Europa League, campionato da considerare comunque deludente. Nel frattempo la dirigenza pensa alla prossima stagione, l’obiettivo è rinforzare la squadra da regalare al tecnico Gennaro Gattuso. Gattuso non ha posto al club paletti in chiave Calciomercato nel momento del rinnovo, ma ha effettuato una sola ...

Milan : Gattuso - va migliorata mentalità : 'Non possorimproverare niente alla squadra dice il tecnico rossonero aPremium sport -. Poi, se non si chiudono le partite, ci vuolepochissimo per riaprirle. Zero minuti concessi ad Andrè Silva?In ...