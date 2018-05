Migranti | Salvini contro Gentiloni ma il senatore leghista Iwobi frena Governo | Fraccaro

Migranti - Salvini contro Gentiloni ma il senatore leghista di colore frena. Governo - Fraccaro 'No tradimenti' : ROMA - I 5 Stelle proseguono nella campagna contro un Governo di tregua del presidente gridando al tradimento. E in una giornata di tensione che ricorda toni violenti da campagna elettorale, il leader ...

Gentiloni : 'Italia ha bisogno di Migranti'. Salvini : 'Chiamategli un medico' : Ancora non si sono arresi. Nonostante le batoste elettorali prese in serie, per i dem dire che l'Italia ne ha piene le tasche , e non solo quelle, di immigrazione ed immigrati è ancora sacrilego. Così,...

[L'analisi] Caccia i Migranti e vuole creare "lo stato illiberale". Chi è Viktor Orban - il leader nazionalista che piace a Meloni e Salvini : ... pro-globalizzazione e pro-migrazioni propugnata dalle sue organizzazioni nel mondo. Clamoroso è stato lo scontro diretto raggiunto un anno fa col leader ungherese, quando il governo di Budapest ha ...

Orfini : “Pd ha perso le elezioni anche per aver inseguito Salvini sui Migranti” : Matteo Orfini sostiene che il Pd abbia perso le elezioni anche per aver prolungato la legislatura dopo il referendum costituzionale e per la questione migranti: "Nel momento in cui hai legato la sicurezza al tema dell'immigrazione, hai sdoganato Salvini. Abbiamo accettato la lettura degli altri e quando sei subalterno poi perdi".Continua a leggere

Il Vaticano ora guarda più a Luigi Di Maio che a Matteo Salvini. Il cardinale Parolin : "Educare contro la paura dei Migranti" : "Con quale spirito penso? Con lo spirito del Signore o con la mia mente, lo spirito della comunità a cui appartengo o il piccolo gruppo o classe sociale a cui appartengo, o il partito politico a cui appartengo? Con quale spirito penso?". Nel frastuono della maratona elettorale questa frase pronunciata da Papa Francesco durante l'omelia di Santa Marta di ieri lunedì mattina 5 marzo, all'indomani del voto, è passata ...

"Siti stranieri rilanciano notizie contro i Migranti e l'Ue a favore di Salvini". L'inchiesta di SkyTg24 : Una rete di siti e account internazionali starebbero operando al fine di condizionare la campagna elettorale italiana, volgendola a favore della Lega di Matteo Salvini: è questo quanto sostiene un'inchiesta di Sky TG 24 HD, di cui pubblichiamo un'anticipazione. Secondo la testata, a far parte di questo network ci sarebbero siti della nuova destra made in USA, siti di matrice filorussa, ma anche account europei. Si tratterebbe di organi ...

La commissione Ue contro Salvini : "Tweet sui Migranti da cancellare" : Al centro del post un episodio di cronaca nera a Venezia. Dopo che una bambina era stata molestata da alcuni migranti, il segretario della Lega Nord aveva scritto: 'Poco più di una bimba, in pieno ...

La commissione Ue contro Salvini : Tweet sui Migranti da cancellare : Un Tweet di Matteo Salvini scatena l'ira di Bruxelles. "Dovrebbe essere cancellato nel giro di ventiquattr'ore", ha tuonato il commissario alla Giustizia, Vera Jourova, biasimando il leader del Carroccio per un post contro alcuni migranti che avevano molestato una bambina a Venezia. "Un Tweet del genere - ha commentato - può incitare la violenza".Durante una conferenza stampa per presentare le ...

Migranti - Salvini zittisce la Cei : C'è chi vuole che giuri sul Corano : Adesso è scontro aperto. I primi a levare le critiche contro Matteo Salvini sono stati alcuni vescovi, alla spicciolata. L'hanno attaccato perché sabato scorso aveva esibito alla manifestazione di Milano il Vangelo e il rosario. Poi è stata la volta del segretario generale della Cei, monsignor Nunzio Galantino, che seppur senza far nomi se l'è presa con chi fa sciacallaggio sui Migranti "per quattro voti in più". La ...

Laura Boldrini - Elezioni 2018/ Video - bikesharing Milano e attacco a Salvini : “carriera finita senza Migranti” : Laura Boldrini, ultimi giorni di campagna Elezioni 2018: bikesharing a Milano e attacchi a Renzi, Salvini e Gasparri. La biciclettata della leader LeU(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 18:35:00 GMT)

Vescovo dei Migranti attacca Salvini : ?Il vangelo? Strumentalizza la fede : L'esposizione del Vangelo e del rosario dal palco della Lega da parte di Salvini non è piaciuto ad alcuni parroci. In particolare non è piaciuto a monsignor Gian Carlo Perego, arciVescovo di Ferrara conosciuto come "il Vescovo dei profughi" per il suo impegno in favore degli immigrati durante il suo mandato alla fondazione Migrantes, l'ente della Caritas che si occupa di migranti.Le parole del Vescovo"Qui ci ...

Migranti barricati in centro accoglienza : "Non ci ricaricano la scheda telefonica". E arriva anche Salvini : Tensione a Roma all'interno di un centro di accoglienza in largo Perassi: circa 200 Migranti si sono barricati questa mattina all'interno del centro denunciando il mancato pagamento...