Migranti | Salvini contro Gentiloni Ma il leghista Iwobi ' Ambasciate diano visti ai

Salvini contro Gentiloni sui Migranti : «Ne abbiamo bisogno? Chiamate un medico» : «Chiamate un medico!». Lo scrive Matteo Salvini, leader della Lega, commentando le parole pronunciate ieri a Genova dal presidente del Consiglio Paolo Gentiloni secondo il quale...

Gentiloni : "L'Italia ha bisogno dei Migranti"/ Salvini all'attacco : “Chiamate un medico” : Gentiloni: "L'Italia ha bisogno dei migranti". Salvini all'attacco: “Chiamate un medico”. E Mirabelli replica: “Dimostra di essere capace solo di fare campagna elettorale”(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 16:35:00 GMT)

Migranti : Mirabelli (Pd) - Salvini capace solo di campagna elettorale : Roma, 5 mag. (AdnKronos) – ‘Con questa infelice frase contro Gentiloni, Salvini dimostra di essere capace solo di fare campagna elettorale. Dice di essere pronto per salire a Palazzo Chigi, ma prega di non trovare la strada”. Lo afferma Franco Mirabelli, vicecapogruppo del Pd al Senato.“La questione dei Migranti -aggiunge- è sparita dai radar di Salvini per i 60 giorni del balletto inconcludente con cui Lega e M5S hanno ...

Gentiloni : 'Italia ha bisogno di Migranti'. Salvini : 'Chiamategli un medico' : Ancora non si sono arresi. Nonostante le batoste elettorali prese in serie, per i dem dire che l'Italia ne ha piene le tasche , e non solo quelle, di immigrazione ed immigrati è ancora sacrilego. Così,...

[L'analisi] Caccia i Migranti e vuole creare "lo stato illiberale". Chi è Viktor Orban - il leader nazionalista che piace a Meloni e Salvini : ... pro-globalizzazione e pro-migrazioni propugnata dalle sue organizzazioni nel mondo. Clamoroso è stato lo scontro diretto raggiunto un anno fa col leader ungherese, quando il governo di Budapest ha ...

Orfini : “Pd ha perso le elezioni anche per aver inseguito Salvini sui Migranti” : Matteo Orfini sostiene che il Pd abbia perso le elezioni anche per aver prolungato la legislatura dopo il referendum costituzionale e per la questione migranti: "Nel momento in cui hai legato la sicurezza al tema dell'immigrazione, hai sdoganato Salvini. Abbiamo accettato la lettura degli altri e quando sei subalterno poi perdi".Continua a leggere