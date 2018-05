Microsoft | stop ad ' April 2018 Update' per Windows? Ecco cosa è successo davvero

Blastingnews

: Quell'anno che l'importanza della libertà dei documenti ce la spiegava... un'offerta di #lavoro di #Microsoft - mfioretti_it : Quell'anno che l'importanza della libertà dei documenti ce la spiegava... un'offerta di #lavoro di #Microsoft -

(Di sabato 5 maggio 2018) #10 era pronto a ricevere un aggiornamento importante.è stato annunciato come unche sarebbe stato percepito dall'utenza. Non si trattava della solita rivisitazione interna delle chiavi di registro o di altri file di sistema, che avrebbe migliorato la stabilita' del software ma che non avrebbe fatto accorgere di nulla milioni di persone che quotidianamente usano il sistema operativo di casaera ed è un progetto ambizioso, attraverso cui il colosso americano conta di poter restituire tempo a tutta la sua clientela. E non si tratta di un concetto troppo pretenzioso, tenuto conto che sembradotato di nuovi strumenti che consentono agli utenti di ottimizzare il rapporto tra il tempo e la produttivita' quando si è davanti al pc. L'aggiornamento, però, in alcuni casi è stato bloccato e con buona probabilita' ...