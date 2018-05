Microsoft Foto si aggiorna | la barra di scorrimento diventa una timeline Insider

surface-phone

: Microsoft Windows compie 30 anni #Evergreen - Raquel75 : Microsoft Windows compie 30 anni #Evergreen - massimotrevisso : Microsoft Foto Collegamento a Microsoft Foto in Microsoft Store - stefanogallotti : @disinformatico Gli italiani erano tutti impegnati nella scelta dei nomi di Microsoft ?? -

(Di sabato 5 maggio 2018) Durante la giornata di oggi, l’appsi èta per tutti gli utenti iscritti al programma, introducendo unaal posto delladi. Dopo l’introduzione di Remix 3D della scorsa settimana, si susseguono miglioramenti e novità interessanti per l’app. Changelog: ladi spostamneto nella schermata principale èta unadel tempo che, consnete di navigare velocemente in anni die riprese; Fix di bug e miglioramenti generali. La nuova versione diper Windows 10 è numerata 2018.18031.15820.0 ed è disponibile al download presso ilStore. Cosa ne pensate di questo update? Fatecelo sapere nei commenti!(Free+, Windows Store) →