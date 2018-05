Meteo Lombardia | tempo in miglioramento | qualche rovescio per domani

Meteo : in Lombardia perdura maltempo diffuso con precipitazioni : Milano, 3 mag. (AdnKronos) - Un'ampia struttura depressionaria in lento indebolimento e spostamento verso il mar di Sardegna mantiene attive condizioni di instabilità su tutta la Lombardia. Lo comunica Arpa Lombardia nel bollettino Meteo per le prossime ore. Fino a venerdì prossimo, 4 maggio, condiz

Meteo : in Lombardia perdura maltempo diffuso con precipitazioni : Milano, 3 mag. (AdnKronos) – Un’ampia struttura depressionaria in lento indebolimento e spostamento verso il mar di Sardegna mantiene attive condizioni di instabilità su tutta la Lombardia. Lo comunica Arpa Lombardia nel bollettino Meteo per le prossime ore.Fino a venerdì prossimo, 4 maggio, condizioni di maltempo diffuso con precipitazioni soprattutto sui settori orientali, bassa pianura e Appennino, anche a carattere di rovescio o ...

Meteo : Lombardia - 1 Maggio con nuvole e pioggia : Milano, 30 apr. (AdnKronos) - Fino a domani pomeriggio sulla Lombardia nuvolosità irregolare a ridosso dei rilievi, quindi attese giornate per lo più piovose fino al fine settimana, in particolare mercoledì e giovedì. Lo rende noto l'Arpa nel suo bollettino regionale. Domani, martedì 1 Maggio, nuvol

Allerta Meteo Lombardia : attivato il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Visto l’avviso di criticità regionale ordinaria (codice giallo) per rischio idraulico e temporali forti, dalla serata di oggi 28 aprile e fino al primo mattino di lunedì 30 aprile, il Comune di Milano ha disposto dalla mezzanotte l’attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza. Sarà avviato anche il monitoraggio dei livelli idrometrici dei ...

Previsioni Meteo Lombardia : tempo perturbato nel fine settimana : E’ previsto un “cedimento dei valori di pressione sulla regione -spiega Arpa Lombardia nel consueto bollettino – per il graduale avvicinamento di una struttura depressionaria atlantica, che porterà tempo perturbato nel fine settimana. Oggi nuvolosità irregolare. Sabato e domenica nuvolosità più estesa con precipitazioni anche a carattere di rovescio e/o temporale, con fenomeni più intensi nella serata di domenica. Ancora ...

Meteo : in Lombardia tempo perturbato nel fine settimana : Milano, 27 apr. (AdnKronos) - Sulla Lombardia il graduale avvicinamento di una struttura depressionaria atlantica genera un cedimento dei valori di pressione che porterà tempo perturbato per tutto il fine settimana. Per tutta la giornata di oggi la nuvolosità sarà irregolare, mentre sabato e domenic

Previsioni Meteo Lombardia : weekend con instabilità - possibili piogge : Oggi condizioni generalmente asciutte e poco nuvolose sulla Lombardia, ad eccezione di deboli possibili precipitazioni sui rilievi orientali in serata, ma dalla giornata di venerdì e per il fine settimana – spiega nel consueto bollettino Meteo Arpa Lombardia – il graduale approfondimento di una ampia saccatura di origine nordatlantica favorirà condizioni via via più instabili, con precipitazioni dapprima deboli sui rilievi alpini e ...

Meteo : in Lombardia instabilità in arrivo nel weekend : Milano, 24 apr. (AdnKronos) – Condizioni generalmente stabili sulla Lombardia, con precipitazioni deboli possibili nel pomeriggio di oggi su Appennino e rilievi orientali, quindi assenti o al più deboli rovesci occasionali sui rilievi fino alla giornata di venerdì. Dal pomeriggio di venerdì, e per il fine settiman,a flusso in quota in rotazione dai quadranti meridionali, associato all’approfondimento di una ampia saccatura sulla ...

Meteo : Lombardia - in arrivo debole perturbazione con temporali su rilievi : Milano, 21 apr. (AdnKronos) – Alta pressione in parziale cedimento, per domani, ma senza significative variazioni del tempo salvo maggiore probabilità di rovesci pomeridiani sui rilievi. Queste le previsioni Meteo per le prossime ore in Lombardia, contenute nel bollettino diffuso da Arpa regionale.Lunedì una debole perturbazione transita dall’Atlantico verso l’arco alpino: sulla Lombardia ancora tempo caldo, ma con nuvolosità ...