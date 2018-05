Messina | L’attore Lorenzo Crespi si candida al Consiglio comunale

calcioweb.eu

(Di sabato 5 maggio 2018) Palermo, 5 mag. (AdnKronos) – “Non deve più accadere che ventimila giovani lascino la città, devono costruire qui il loro futuro avendo anche loro un’occasione. Mi candido perché mi sono sempre occupato dei ragazzi e voglio trasmettere loro alcuni valori come il rispetto per la patria, per la loro terra e le sue tradizioni. Voglio ricordare loro il rispetto per il prossimo, contro l’emarginazione sociale e l’indifferenza”. A dirlo il noto attore messinese, protagonista di numerosi film e fiction, annunciando la suatura aldicon ilto sindaco Cateno De Luca nella lista Giovani per De Luca. “Mi candido con Cateno – prosegue– perché credo nel suo progetto per dare finalmente una svolta alla mia città e farla rinascere, voglio che nessuno più resti indietro. Tutti devono ...