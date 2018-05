Messaggio con bottone nero che blocca WhatsApp | non è una bufala | ecco cosa fare VIDEO

LORO 1/ Berlusconi non c’è (per un’ora) - ma il “Messaggio” di Sorrentino è un altro : LORO 1, la recensione del primo capitolo del film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi: magistrale Toni Servillo, montaggio frenetico e riflessioni importanti. CARMINE MASSIMO BALSAMO(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 16:03:00 GMT)LORO 1/ Il "sottobosco" più importante di Berlusconi nel film di Sorrentino, di R. BernocchiTHE HAPPY PRINCE/ La luce nel film che non fa sconti a Oscar Wilde, di L. Devescovi

Ilva - il Consiglio di fabbrica pronto allo sciopero generale. Messaggio chiaro a Mittal : "No agli esuberi" : Il Consiglio di fabbrica dell'Ilva, respingendo l'ipotesi degli esuberi, lancia messaggi ad ArcelorMittal e chiede aiuto alla politica. Ma i segretari generali di Fim, Fiom e Uilm avvertono, quasi con un diktat contro la "proliferazione dei tavoli": "le trattative vanno portate avanti solo in sede ministeriale". La precisazione è arrivata in serata dopo la doppia convocazione per sabato 5 maggio di un incontro sulla vertenza Ilva - ...

Madonna di Medjugorje/ Messaggio del 2 maggio 2018 : il mese mariano e preghiera per la conversione del cuore : Messaggio della Madonna di Medjugorje del 2 maggio 2018: l'attesa per l'apparizione a Mirjana Soldo, l'invito alla conversione e alla preghiera. "Sacrificio più grande è quello d'amore"(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 18:28:00 GMT)

Roma-Liverpool - centro blindato ma tifosi uniti : 'Forza sean'; Parioli - 22enne trovato morto con Messaggio sul petto : E' cosi' che Coni e Federazione italiana Sport equestri chiamano l'intervento di riqualificazione pensato per l'edizione numero 86 di Piazza di Siena, il Concorso ippico internazionale che si ...

MADONNA DI MEDJUGORJE/ Messaggio del 2 maggio 2018 : “testimoniate Cristo con la vostra vita” : Messaggio della MADONNA di MEDJUGORJE del 2 maggio 2018: l'attesa per l'apparizione a Mirjana Soldo, l'invito alla conversione e alla preghiera. "Sacrificio più grande è quello d'amore"(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 09:43:00 GMT)

Roma-Liverpool - Messaggio di Totti dopo gli scontri dell’andata : “Tutto il mondo ci guarda. Abbiamo grande responsabilità” : “Il mondo ci guarda. Abbiamo una grande responsabilità, dentro e fuori lo Stadio Olimpico”. Non ci sono solo le misure di prevenzione messe in atto da questura, Comune e prefettura in vista della ritorno della semifinale di Champions, Roma-Liverpool. Anche l’ex capitano giallorosso Francesco Totti prova a creare il clima giusto per la partita con un messaggio rivolto a tutti i tifosi: “Da qualche ora Abbiamo iniziato a ...

Arriva il nuovo drone europeo - con un Messaggio per Washington - : La settimana scorsa è stato presentato il nuovo drone europeo, progettato in Europa, per l'Europa e per il mondo, come recita lo slogan scandito al Salone internazionale dell'aerospazio di Berlino. Si tratta di un velivolo a pilotaggio remoto, un MALE , Medium Altitude Long Endurance, , capace di volare a ...

Dazi - Europa unita contro Trump : Messaggio di Macron - May e Merkel : Angela Merkel, Emmanuel Macron e Theresa May ammoniscono gli Usa: non impongano Dazi alle merci dell'Ue o l'Unione si difenderà, a tutela dei propri interessi. La posizione comune, ha...

Ermal Meta e Silvia Notargiacomo si sono lasciati/ Video - il Messaggio con Fabrizio Moro per l'Eurovision 2018 : Ermal Meta e Silvia Notargiacomo si sono lasciati: “I dettagli riguardano solo lei e me…”, durante una intervista rilasciata a Vanity Fair, il cantante ha svelato di essere tornato single.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 21:00:00 GMT)

Madonna di Medjugorje/ Messaggio 25 aprile 2018 : “Gesù con le Sue ferite vi ha dato una vita nuova” : Madonna di Medjugorje, oggi il Messaggio del 25 aprile 2018 con l'apparizione a Marja Pavlovic: "Gesù con le sue ferite ha donato vita nuova", l'invito della Madre di Dio al cammino di fede(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 20:50:00 GMT)

MADONNA DI MEDJUGORJE/ Messaggio 25 aprile 2018 - l’attesa : “solo con la preghiera il cuore si converte a Dio” : MADONNA di MEDJUGORJE, oggi il Messaggio del 25 aprile 2018 con l'apparizione a Marja Pavlovic: "uniti nella comunione con il Figlio Gesù", l'invito della Madre di Dio al cammino di fede(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 10:30:00 GMT)

Madonna di Medjugorje - Messaggio 25 aprile 2018/ “Uniti nella comunione con Mio Figlio” : Madonna di Medjugorje, oggi il messaggio del 25 aprile 2018 con l'apparizione a Marja Pavlovic: "uniti nella comunione con il Figlio Gesù", l'invito della Madre di Dio al cammino di fede(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 07:17:00 GMT)

Madonna di Medjugorje/ Messaggio 25 aprile 2018 : “la vostra preghiera sia un dialogo con Dio” : Nella giornata di domani è attesa la diffusione del Messaggio della Madonna di Medjugorje tramite il “consueto” recapito durante l’apparizione a Marja Pavlovic, come ogni 25 del mese: un’attesa che come sempre per fedeli e affezionati al Santuario a cielo aperto vive si accompagna con la fatica del vivere quotidiano e il mondo sempre più secolarizzato che rende sempre più “dimentico” l’uomo del suo rapporto con Dio. Non sono parole “vuote” ma la ...

God of War : tradotte le rune incise sulla steelbook - nascondevano un interessante Messaggio : Chi di voi ha acquistato una delle edizioni speciali di God of War che includono la steelbook si sarà accorto delle peculiari rune che adornano la confezione in metallo, probabilmente chiedendosi se queste potessero rappresentare qualcosa, magari un messaggio in grado di rivelarci di più sull'opera magna di Santa Monica Studio.Stando a quanto riporta Polygon il mistero è stato infine svelato, dato che qualcuno è riuscito finalmente a svelare il ...