Mattarella in visita da Napolitano : Roma, 5 mag. (AdnKronos Salute) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato questa mattina, per una visita privata, dal presidente emerito Giorgio Napolitano, ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma. Mattarella – a quanto apprende l’Adnkronos Salute – è stato accolto dal direttore generale della struttura romana, Fabrizio d’Alba. Arrivato intorno alle 10, ha conversato per una decina ...