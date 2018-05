vanityfair

: Matrimonio ai tropici: dovete solo preoccuparvi dei dettagli - TravellerItalia : Matrimonio ai tropici: dovete solo preoccuparvi dei dettagli -

(Di sabato 5 maggio 2018) Alzi la mano chi non ha fantasticato almeno una volta sul proprioimmaginandolo sulla spiaggia di un’isola tropicale, con il fruscio delle onde come sottofondo musicale e quella leggera brezza che muove capelli e vestito. A rendere questo desiderio un po’ più accessibile e semplice da realizzare ci hanno pensato i Sandals e Beaches Resorts, che nonsi occupano di tutti gli aspetti organizzativi, ma vi offrono anche il servizio gratuitamente. Con un soggiorno minimo di 3 notti in uno dei resort della catena sulle varie isole tropicali potete infatti usufruire senza costi extra del pacchetto Wedding Essentials, che comprende tutto il necessario per sposarsi: gestione della burocrazia e dei documenti, wedding planner a disposizione che vi contatterà già prima di partire, celebrante e allestimento (che in questo caso è in classico stile bianco), il bouquet per la ...