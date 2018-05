Massima allerta alle Hawaii | eruzioni e terremoti in corso | ordinata l’evacuazione di

Milano - attesa per il corteo anarchico contro Eni. Città blindata e Massima allerta : Brucia ancora il ricordo del 1 maggio di tre anni fa quando i black block scatenarono una guerriglia urbana. Ed è per questo che c’è attesa e preoccupazione per il corteo contro l’Eni e il mondo delle multinazionali organizzato da varie realtà dell’antagonismo militante. Si prevede infatti la presenza di centinaia di anarchici delle frange più dure, e black-bloc provenienti da varie altre Città italiane ed estere. Non a caso, lungo il ...

Maltempo - Massima allerta nel Nuorese : 20 famiglie evacuate : Il Nuorese è una delle zone maggiormente colpite dal forte Maltempo che sta interessando la Sardegna in questi ore. Molti i Comuni che hanno optato per una chiusura delle scuole in seguito all’allerta rossa emessa dalla Protezione Civile. Nel Nuorese in particolare sono al momento cinque i paesi che chiuderanno le scuole: si tratta di Macomer, Siniscola, Orotelli, Torpè e Posada. I rispettivi sindaci hanno infatti firmato e diffuso le ...

Champions League : allerta Massima in piazze con ultrà Liverpool : Roma – massiccia presenza di Polizia, Carabinieri e Polizia locale Roma – I tantissimi inglesi che hanno preso d’assalto le piazza della Capitale sono tenuti sotto stretto controllo. Attenzione particolare per l’accesso alla scalinata di Trinità dei Monti. Ma un occhio di rigurdo anche alla fontana della Barcaccia. Super controllata in questa vigilia di Champions League anche Piazza di Spagna, dove a piccoli gruppi si ...

Massima allerta per la gara di ritorno : Massima attenzione per la partita di ritorno di Champions League Roma-Liverpool in programma il 2 maggio all'Olimpico, anche alla luce degli scontri di ieri sera ad Anfield. Il piano sicurezza, ...

Attacco missilistico in Siria : Massima allerta per i voli civili : Si attende ad ore l’Attacco americano in Siria. Eurocontrol, l’organizzazione europea per la sicurezza dei voli, ha inviato un’allerta alle

Roma - ritorna l'allarme terrorismo Massima allerta nelle isole pedonali : Prima ancora che il terrore si impadronisse di Muenster e di mezza Europa ancora una volta, a Roma l'allarme terrorismo era già scattato in due occasioni: la prima all'aeroporto di Ciampino, la ...

Massima allerta per le chiese «Attentati? Siamo tutti a rischio» : «I l rischio di attentati c'è su tutto il territorio nazionale», gli inquirenti non hanno alcun dubbio. Ecco, allora, che stilare possibili obiettivi dei terroristi diventa veramente difficile. Con il ...

Il Papa - la Via Crucis al Colosseo dedicata ai giovani : Massima allerta ma nessuna variazione al programma : L'allerta terrorismo lanciato nei giorni scorsi non ha però scoraggiato i fedeli che sono arrivati da tutto il mondo. Nove i varchi di controllo con metal detector, tanti gli agenti in borghese che ...

Minniti : 'Massima allerta per Pasqua' : Arrestato a Torino un italo-marocchino di 23 anni accusato di cercare lupi solitari che potessero compiere azioni terroristiche. Aveva pubblicato in rete un manuale dell'Isis e studiava attacchi con ...