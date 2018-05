Marc Marquez | GP Spagna 2018 | “Ho pagato un errore Ma sono soddisfatto del ritmo in

MotoGP - GP Spagna 2018 : Marc Marquez inarrestabile nelle FP3. 7° Valentino Rossi - Andrea Dovizioso costretto alla Q1! : Marc Marquez continua a dominare, Suzuki in crescita esponenziale, arranca la Yamaha, in crisi Andrea Dovizioso. Questo, in estrema sintesi, l’esito delle prove libere 3 della MotoGP nel GP di Spagna a Jerez. A fare la differenza, ancora una volta, è una Honda che in questo momento appare una spanna sopra la concorrenza. Marquez, completamente a suo agio con la moto giapponese, fa il bello ed il cattivo tempo, risultando imprendibile sia ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : a Jerez tutti a caccia della pole position - Marc Marquez è l’uomo da battere : Dopo un venerdì contraddistinto da due turni di prove libere profondamente diversi l’uno dall’altro, è tempo di qualifiche del Gran Premio di Spagna della MotoGP. A Jerez de la Frontera (con il via della Q1 fissato per le ore 14.10) si inizia a fare sul serio con i piloti a caccia della pole position sul filo dei millesimi. Nonostante non abbia fatto segnare i migliori tempi in nessuna delle due sessioni, il grande favorito è il ...

MotoGP - Marc Marquez e l’unico punto debole che lo rende vulnerabile. Se messo sotto pressione… : Prima gara europea per il Motomondiale, che, come sempre, comincia il suo viaggio nel Vecchio Continente da Jerez. Il GP di Spagna comincia con Andrea Dovizioso in vetta alla classifica ma con Marc Marquez alle calcagna, dopo un inizio di stagione da protagonista assoluto (nel bene e nel male). La Yamaha, invece, continua a mostrare un doppio volto: se Maverick Viñales ha ritrovato confidenza, non si può dire lo stesso per Valentino ...

Marc Marquez - GP Spagna 2018 : “Ho buone sensazioni - proverò a vincere anche qui a Jerez” : Reduce dal successo texano di Austin (Stati Uniti), Marc Marquez giunge in Spagna, per il quarto appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP, con fiducia e soddisfatto del lavoro svolto con la Honda. “Il feeling con la moto è stato molto positivo in Argentina e ad Austin. Qui a Jerez sarà diverso: pista molto più stretta e dovremo vedere a che livello siamo nel confronto con gli avversari. Abbiamo effettuato un test in inverno con ...

MotoGP 2018 - verso il GP di Spagna. Marc Marquez infinito : dieci anni da record : Rivedendo le immagini del 2008 fa impressione la crescita, anche nel fisico, di quel minuto ragazzino di 15 anni. Dal Gran Premio di Spagna in poi la scalata del 93 fu costante: alla terza gara ...

MotoGP - Marc Marquez : “Dovizioso il rivale per il Mondiale. In Europa vedremo il vero livello dei piloti. La Honda va bene” : Marc Marquez ha letteralmente dominato sul tracciato di Austin e si presenta con tutti i favori del pronostico al GP di Spagna 2018 che si correrà nel weekend. La quarta tappa del Mondiale MotoGP andrà in scena sul tracciato di Jerez de la Frontera e l’iberico vuole tornare al successo anche per balzare in testa alla classifica scalzando Andrea Dovizioso. Il pilota della Honda vuole proseguire la sua striscia di successi e alla vigilia ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : Marc Marquez senza punti deboli. E la Honda va forte in tutte le condizioni. Può ‘ammazzare’ il Mondiale? : Il Gran Premio delle Americhe 2018 della MotoGP ci ha confermato diversi aspetti. In primis che Marc Marquez sul Circuit of the Americas è praticamente imbattibile (ha sempre vinto e centrato la pole position nelle sei occasioni nelle quali ha corso nella classe regina) in secondo luogo che lo spagnolo anche quest’anno è il grande favorito alla vittoria finale. Il catalano, infatti, punta deciso al quinto titolo negli ultimi sei anni, e ha ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : si riparte con Andrea Dovizioso davanti a tutti. Ma il vero favorito è Marc Marquez… : La MotoGP sbarca in Europa per il suo primo Gran Premio nel “vecchio continente” con la classica tappa spagnola di Jerez de la Frontera. Casa di Marc Marquez e Maverick Vinales, dunque, rispettivamente secondo e terzo della classifica generale. Due piloti giovani ed arrembanti, ma davanti a tutti, seppur per un misero punticino, c’è ancora il nostro Andrea Dovizioso. Bottino risicato o bicchiere mezzo pieno? Visto ...

MotoGP - Mondiale 2018 : il borsino dei favoriti. Marc Marquez impressiona - Valentino Rossi ancora in corsa : Non è passato nemmeno un sesto del campionato della MotoGP 2018, per cui siamo ancora solamente nel primo scorcio di una stagione che ci proporrà altri 16 Gran Premi, ma si può iniziare a dare uno sguardo alla classifica generale, per valutare quali saranno i favoriti in ottica titolo iridato e chi, già oggi, sarà costretto a rincorrere senza poter più commettere errori. Dopo il quinto posto conquistato ad Austin è Andrea Dovizioso a guardare ...

MotoGP - la formichina Andrea Dovizioso. In testa al Mondiale - ma serve un cambio di Marcia per infastidire Marquez : Andrea Dovizioso si è confermato in testa al Mondiale MotoGP anche al termine del GP delle Americhe concluso al quinto posto. Il forlivese conserva un punto di vantaggio su Marc Marquez che ha letteralmente dominato sul circuito di Austin (sesta vittoria consecutiva su questo circuito) riscattandosi alla grande dopo i noti fatti di Termas de Rio Hondo. Il pilota della Ducati sta facendo un po’ la formichina: dopo la fantastica vittoria in ...

MotoGP - Mondiale 2018 : una classifica equilibrata solo in apparenza. Marc Marquez può scappare via : Al di là dell'appuntamento texano, che rappresenta una sorta di assicurazione per lui, il campione del mondo in carica ha fatto vedere una continuità di rendimento impressionante che, se gli ...

MotoGP - Mondiale 2018 : una classifica equilibrata…solo in apparenza. Marc Marquez può scappare via : Il terzo round del Mondiale 2018 di MotoGP è andato in archivio ed il risultato non è affatto inaspettato. Ad Austin (Stati Uniti) doveva essere Marc Marquez a fare la voce grossa e così è stato: sesto successo in altrettanti appuntamenti disputati su questo circuito a suggello di una superiorità che conferma il nickname di “Capitan America”. Dal 2013 al 2018, Marquez ha saputo solo vincere e l’esito della corsa di ieri, ad ...