Manifestazione anti Macron a Parigi | incendiato un furgone di “Radio France”

Francia : cori scherno e pupazzi a Manifestazione anti-Macron

MILANO - Manifestazione ANARCHICI CONTRO ENI/ Ultime notizie : 200 partecipanti - "La stampa stia lontana" : MILANO, corteo ANARCHICI CONTRO Eni e multinazionali: black bloc e rischio scontri, città blindata. Le Ultime notizie: zone isolate da forze dell'ordine e Comune(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 17:11:00 GMT)

Russia : Navalni fermato a Manifestazione anti-Putin a Mosca

Migranti : a Zarzis Manifestazione - 'stop alle morti in mare' : ANSAmed, - TUNISI, 9 APR - Al porto di Zarzis, città tunisina testimone della tragedia migratoria, si terrà stamane una manifestazione per ricordare all'opinione pubblica che migliaia di persone, tra ...

Israele - 20mila persone a Manifestazione contro espulsione migranti : Più di 20mila israeliani hanno partecipato sabato a Tel Aviv a una manifestazione di protesta contro l'espulsione, decisa dal governo, di migliaia di migranti eritrei e sudanesi entrati illegalmente ...

Manifestazione contro CasaPound Antifascisti in piazza - Foce blindata : Alle 20 è previsto l’evento di chiusura della campagna elettorale di CasaPound. In corso la protesta dei movimenti Antifascisti

Manifestazione "Perugia antifascista" : maxi servizio d'ordine : PERUGIA Perugia blindata quella di oggi, per la Manifestazione antifascista convocata in seguito ai fatti di Ponte Felcino. La partenza è prevista a Piazzale del Bove. Il percorso dovrebbe term8nare ...

Migranti : Israele - Manifestazione di massa contro espulsioni

Manifestazione antifascista a Milano : scontri tra polizia e antagonisti : La Milano antifascista aveva promesso battaglia: "No al sabato nero" e sono scesi in piazza in centinaia tra le quali molti studenti che hanno partecipato al presidio organizzato da un raggruppamento ...

Palermo - i due cortei a rischio la Manifestazione antifascista e il comizio di Fn Live|Foto : Il comizio del leader neofascista Roberto Fiore al centro delle contestazioni: il capoluogo siciliano blindato dalla polizia

Gentiloni e Renzi alla Manifestazione antifascista : Roma, 24 feb. , askanews, 'C'è bisogno di sicurezza e legalità, i valori costituzionali sono un contributo in questo senso e a me ha fatto piacere essere qui'. Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni ...

Tensioni a Manifestazione antifascista : ANSA, - MILANO, 24 FEB - Tensioni tra manifestanti e forze dell'ordine al presidio antifascista di Milano. Un gruppo di partecipanti ha tentato di forzare un cordone di polizia al limitare di largo La ...

Cortei - a Milano tafferugli alla Manifestazione antifascista : Tensioni tra manifestanti e forze dell'ordine al presidio antifascista di Milano. Un gruppo di partecipanti ha tentato di forzare un cordone di polizia al limitare di largo La Foppa per entrare in via ...

Perugia antifascista - Manifestazione contro la violenza : ... quale futuro?' Spoleto, Lucidi , M5S, presenta un esposto sul Piano di Protezione civile → Potrebbe anche interessarti Sanità, ospedali di Perugia e Chieti collegati in diretta streaming