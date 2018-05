Manfredonia | una bomba esplode nella notte | danni a un negozio e alle auto in sosta

Boxe - l’Italia maschile torna a radunarsi : 21 azzurri ad Assisi - spiccano Valentino Manfredonia e Manuel Cappai : La Nazionale Italiana Elite di Boxe maschile tornerà a radunarsi ad Assisi. Un collegiale di 9 giorni, dall’8 al 16 aprile, per permettere ai ragazzi di lavorare insieme e preparare i prossimi appuntamenti della stagione. Gianfranco Rosi ha chiamato agli ordini 21 Boxer tra cui spiccano Valentino Manfredonia, Manuel Cappai, Simone Fiori e Salvatore Cavallaro affiancati da tanti giovani tra cui gli under 22 che si sono messi recentemente in ...