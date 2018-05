Maltempo | strade franate nel teramano | punti critici presidiati

Maltempo - ancora emergenza in Sardegna : allagamenti e frane - strade chiuse a Oristano : ancora emergenza a causa del Maltempo in Sardegna dove fino alla mezzanotte di oggi, per il quinto giorno consecutivo, resta l’allerta di codice arancione, in particolare in provincia di Oristano, nel Sulcis-Iglesiente e in Planargia. Oggi è prevista qualche schiarita ma le condizioni meteo si mantengono instabili. Nell’Oristanese piena notte si è abbattuto un violento acquazzone, con conseguenti allagamenti, frane e aziende e ...

Maltempo Sardegna : strade e abitazioni allagate a Bosa : Le piogge intense stanno creando forti disagi a Bosa, dove si sono verificati allagamenti nelle vie del centro e negli scantinati delle abitazioni. La situazione è critica in viale Alghero, la via principale della cittadina del Temo e nelle vie adiacenti. Sul posto stanno intervenendo due squadre dei Vigili del fuoco, una di Nuoro e l’altra di Macomer, oltre che per gli allagamenti nelle case anche per i disagi che si sono registrati sulla ...

Maltempo Abruzzo : strade impraticabili a Valle Castellana : “Le condizioni delle provinciali che insistono sul territorio di Valle Castellana continuano ad essere la vergogna di tutta la nostra provincia, con le strade che alle prime piogge iniziano a franare, a chiudersi ed a diventare impraticabili con le normali vetture, lasciando il territorio spezzato a meta’ in diversi punti e rendendo la viabilita’ una vera e propria odissea per i nostri cittadini“: lo denuncia il sindaco ...

Maltempo Sardegna : nuovi smottamenti e frane sulle strade del Nuorese : Dopo la chiusura della Sp 61 tra Belvì e Atzara, nel nuorese, per le insistenti piogge che hanno causato smottamenti nella carreggiate, altre frane si sono verificate, col passare delle ore, in Barbagia e nel Mandrolisai: allagamenti e smottamenti hanno interessato anche la provinciale 4 Teti-Olzai. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Tonara a regolare il traffico e i vigili del fuoco per rimuovere il terriccio e le acque di scolo dalla ...

Maltempo in Sardegna - strade allagate e case isolate : Sta creando problemi l'ondata di Maltempo che da ieri sta investendo la Sardegna con forti piogge. Nell'Oristanese è stato necessario chiudere le scuole in alcuni Comuni, inoltre sono esondati il rio ...

Maltempo in Puglia - fango e frane : disagi sulle strade provinciali nel Foggiano : Un forte temporale si è abbattuto nella serata di ieri in provincia di Foggia: segnalati disagi su alcune provinciali della Capitanata e nelle strade interne dei comuni dei Monti Dauni. Le maggiori criticità sono state registrate sulla SP138, che collega Panni ad Accadia e Monteleone di Puglia: le precipitazioni hanno generato una frana che ha riversato sul manto stradale detriti e fango, causando il rallentamento alla circolazione ...

Maltempo - Arabia Saudita : pesanti inondazioni rendono irriconoscibile il deserto - danneggiano case e strade [VIDEO] : Forti piogge torrenziali stanno causando gravi inondazioni nell’ovest dell’Arabia Saudita. Le intense precipitazioni hanno colpito il governatorato Saudita di Makkah e hanno dato origine a pesanti inondazioni. Queste inondazioni hanno danneggiato abitazioni e negozi, ma fortunatamente non hanno provocato vittime. Le estreme condizioni meteorologiche hanno paralizzato la vita delle persone nelle aree interessate. Le immagini dei video registrati ...

Maltempo - Emilia-Romagna : piano da 5 - 2 milioni per il ripristino delle strade : Un piano da cinque milioni e 250.000 euro per la manutenzione straordinaria delle strade della Romagna – sia in pianura che in montagna – alla luce dei danni provocati alla rete viaria dal Maltempo degli scorsi mesi. A stilarlo e a mettere a disposizione le risorse e’ la Regione il cui presidente, Stefano Bonaccini ha presentato il dettaglio degli investimenti a Cesenatico in un incontro cui hanno preso parte, tra gli altri, ...

Maltempo - strade allagate e alberi caduti a Roma. FOTO : Maltempo, strade allagate e alberi caduti a Roma. FOTO Disagi nella Capitale a causa delle piogge e delle raffiche di vento che hanno provocato crolli di rami sulle auto in sosta: una donna è rimasta lievemente ferita. Preoccupazione sul litorale per la mareggiata. Decine gli interventi dei vigili del fuoco. LE ...

Maltempo - nevica nel Potentino : chiusi alcuni tratti strade : A causa “dell’abbondante nevicata in corso” e “anche in considerazione del permanere delle avverse condizioni meteorologiche”, sono provvisoriamente chiusi al traffico tratti delle strade statali 407 “Basentana” e 7 “Appia”, in provincia di Potenza. Lo ha comunicato l’Anas. Nel dettaglio, “la statale 407 ‘Basentana’ e’ interdetta al transito in corrispondenza del ...

Maltempo - Sos buche : interventi nelle strade di Fiumicino e Maccarese : Al via a Fiumicino, dopo i primi interventi provvisori, il piano complessivo di risanamento sulle strade ed arterie penalizzate dalle buche che si sono aperte nella lunga fase di Maltempo. “Dopo le lunghe piogge di questi giorni, abbiamo iniziato l’opera di risanamento di alcune vie e arterie – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Caroccia – Si tratta di interventi che seguono i primi provvedimenti presi ...

Maltempo : nel Bolognese movimenti franosi su strade : Il perdurare delle precipitazioni nella provincia di Bologna ha aggravato alcuni movimenti franosi che avevano già interessato molte strade provinciali. A fare il punto è la Città Metropolitana di Bologna sottolineando che, comunque, al momento “non si segnalano disagi dovuti alle recenti nevicate sulle strade provinciali, che sono percorribili con pneumatici invernali o catene”. Da questa mattina, spiega una nota, per un cedimento ...

Maltempo - salgono a 19 le frane lungo le strade del Bolognese : salgono a 19 i movimenti franosi che stanno interessando varie strade provinciali del territorio metropolitano di Bologna a causa delle intense nevicate e piogge delle scorse settimane. Lo segnala la Citta’ metropolitana, specificando che sono tre i casi in cui da oggi si e’ reso necessario modificare la viabilita’, disponendo il senso unico alternato fino al ripristino in sicurezza della circolazione: sulla provinciale 79 ...

Maltempo Roma : strade provinciali chiuse [ELENCO] : “Per le gravi criticità riscontrate a seguito del persistente Maltempo sulla viabilità provinciale, questo l’elenco delle strade di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale chiuse al transito, aggiornato ad oggi”. Lo comunica in una nota la Città Metropolitana di Roma. “S.P. Ariana diramazione, chiusa dal km 0+770 al km 6+334 per dissesti alla pavimentazione: in programma gli interventi di manutenzione ...