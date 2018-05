Maltempo Sardegna | permane l’allerta arancione

Maltempo Sardegna : la Protezione Civile lavora a pieno regime : “La Protezione Civile della Sardegna sta lavorando a pieno regime per risolvere i disagi provocati dal Maltempo e gestire le emergenze. Continua il monitoraggio meteorologico che prevede ancora situazioni di instabilità per le prossime ore”. Lo comunica la Regione Sardegna in merito ai fenomeni meteorici verificatisi nell’Isola in queste ultime 72 ore. L’ultimo bollettino di monitoraggio dell’Arpas prevede per le ...

Maltempo in Sardegna - pioggia e allagamenti nel Sulcis : Maltempo in Sardegna, pioggia e allagamenti nel Sulcis Il ciclone Mediterraneo non dà tregua all’isola dove piove ancora. Prorogata fino alla mezzanotte di sabato 5 maggio l'allerta della Protezione civile regionale. Esondato un torrente a Fluminimaggiore - LE FOTO Parole chiave: ...

Maltempo - lanciato Allerta arancione su Abruzzo - Marche e Sardegna : Roma - La perturbazione di origine atlantica che staziona da qualche giorno sull'Italia continuerà anche nelle prossime ore a determinare condizioni di instabilità su buona parte del Paese, portando piogge e temporali da nord a sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una nuova Allerta meteo: l'avviso prevede in queste ore il persistere di precipitazioni diffuse, ...

Maltempo Sardegna : strade e abitazioni allagate a Bosa : Le piogge intense stanno creando forti disagi a Bosa, dove si sono verificati allagamenti nelle vie del centro e negli scantinati delle abitazioni. La situazione è critica in viale Alghero, la via principale della cittadina del Temo e nelle vie adiacenti. Sul posto stanno intervenendo due squadre dei Vigili del fuoco, una di Nuoro e l’altra di Macomer, oltre che per gli allagamenti nelle case anche per i disagi che si sono registrati sulla ...

Maltempo Sardegna - ancora disagi nel Sulcis : allagamenti a Carbonia : Continua a piovere in Sardegna e in particolare nel Sulcis Iglesiente. Proseguono i disagi a Fluminimaggiore, Iglesias e, adesso, anche Carbonia, Teulada, Masainas e Sant’Anna Arresi. Dopo una breve tregua nella tarda mattinata ha ripreso a piovere e alcuni tratti di strada Statale 26 sono rimasti parzialmente chiusi per consentire la rimozione dei detriti finiti sulla sede stradale. Pietre e fango anche nella strada che collega ...

Situazione Maltempo in Sardegna : forti disagi ed allagamenti : Permane l’allerta maltempo in diverse aree della Sardegna. Nell’Isola si registrano notevoli disagi. Le aree maggiormente colpite sono il Sulcis, nelle

Maltempo - nuove piogge in Sardegna : situazione critica per gli allagamenti : Qualche ora di sereno nella tarda mattinata aveva fatto sperare che il peggio fosse passato. Ma tra le 13 e le 14 il cielo si e’ di nuovo coperto ed a Oristano e nel Terralbese e’ tornata la paura. Una serie di violenti acquazzoni ha infatti creato allarme, in particolare nei centri abitati e nelle campagne di Marrubiu e di San Nicolo’ d’Arcidano. A Marrubiu si sono registrati allagamenti in diverse strade. In alcune il ...

Maltempo Sardegna : allagamenti nell’Oristanese : Nuovo allarme Maltempo in provincia di Oristano. Un forte acquazzone, poco dopo le 13, ha allagato parte dei centri abitati di Marrubiu e San Nicolo’ d’Arcidano. “Sono stati 15 minuti di pioggia intensissima, da far paura”, ha dichiarato il sindaco di Arcidano Emanuele Cera, che ha lanciato l’allarme per la situazione del Flumini Mannu: “Sotto il ponte, quasi scavalcato dall’acqua, si è creata una diga ...

Maltempo Sardegna : camperisti soccorsi dai carabinieri : Improvvisi e violenti temporali nella notte in Sardegna: innumerevoli i danni e i disagi. Oltre a Fluminimaggiore e Iglesias, si segnalano criticità anche ad Arbus, sulla costa sudoccidentale, e Carbonia, nel Sulcis: intervento, nel primo caso, per i carabinieri della Compagnia di Villacidro, per soccorrere tre camperisti rimasti bloccati tra due corsi d’acqua ingrossati. L'articolo Maltempo Sardegna: camperisti soccorsi dai carabinieri ...

Maltempo Sardegna : acqua non potabile e Oristano : A seguito di una nota del Servizio Igiene degli alimenti e nutrizione della Azienda socio sanitaria che certificava la non potabilità dell’acqua che alimenta l’acquedotto di Oristano, a causa delle piogge copiose dei giorni scorsi, il sindaco ha firmato una ordinanza che vieta l’uso potabile e per scopi alimentari dell’acqua distribuita da Abbanoa su tutto il territorio della città e delle frazioni esclusa quella di ...

Maltempo Sardegna : albero crolla in strada all’ingresso di Oristano : Notte di Maltempo in provincia di Oristano: si registrano scantinati allagati tra Terralba, Marrubiu e San Nicolò d’Arcidano e un grosso albero caduto sulla SS388 a causa del vento e del terreno saturo d’acqua. La situazione più critica si segnala nel Terralbese. Sulla SS388 all’altezza del cimitero di Silì (frazione di Oristano) un albero è crollato sulla carreggiata bloccando il traffico su una corsia di marcia. I Vigili del ...

