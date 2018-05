abruzzolive

: Maltempo, il candidato sindaco Cavallari: 'mancata manutenzione e controllo, gestione superficiale del patrimonio'… - QuotidianiLive : Maltempo, il candidato sindaco Cavallari: 'mancata manutenzione e controllo, gestione superficiale del patrimonio'… - Teleponte : TELEPONTE - Il candidato sindaco D'Alberto: 'Maltempo ordinario. Promesse mai mantenute': - claudeferr : RT @LegaSalvini: La pioggia e il maltempo non fermano il Capitano, oggi nella splendida Camogli (Genova) insieme al candidato sindaco soste… -

(Di sabato 5 maggio 2018) Io, però, posso fare ai cittadini una promessa che sono certo di mantenere: sicuramente non ci saranno disponibilità per assecondare gli appetiti famelici della politica che ha ridotto Teramo in ...