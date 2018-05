Maltempo | Cagliari | aziende agricole isolate in montagna a Fluminimaggiore

meteoweb.eu

(Di sabato 5 maggio 2018) La bomba d’acqua che ha colpito due notti fa(Su) ha isolato anche diversezootecniche. La situazione preoccupa Colediretti Sardegna perché, oltre allo straripamento del Rio Mannu, sono tornati a pieno regime diversi torrenti che hanno spazzato via alcune strade rurali. Diversi allevatori hanno trovato il percorso che li doveva portare in ovile ostruito dall’acqua e detriti. Con difficoltà hanno raggiunto i propri ovili, alcuni hanno dovuto percorrere diversi chilometri a piedi. “La viabilità rurale è praticamente inesistente – racconta il giovane pastore Mattia Montalbano -. Ancora oggi stiamo andando a piedi in ovile. La difficoltà si ha soprattutto per gli allevatori di capre che hanno lein. Siamo arrivati in ritardo in ovile per mungere, ed il latte qualcuno lo ha trasformato e altri lo stanno refrigerando in attesa ...