Maltempo | addio a più del 30% delle albicocche per il clima pazzo

meteoweb.eu

: Possiamo dire addio a questo assaggio di estate, è in arrivo il #maltempo sul nostro Paese. Ecco le nostre previsio… - SkyTG24 : Possiamo dire addio a questo assaggio di estate, è in arrivo il #maltempo sul nostro Paese. Ecco le nostre previsio… - LBrogialdi : RT @SkyTG24: Possiamo dire addio a questo assaggio di estate, è in arrivo il #maltempo sul nostro Paese. Ecco le nostre previsioni #meteo:… - FedericaGoffi3 : RT @SkyTG24: Possiamo dire addio a questo assaggio di estate, è in arrivo il #maltempo sul nostro Paese. Ecco le nostre previsioni #meteo:… -

(Di sabato 5 maggio 2018) Crolla del 30% il raccolto diin Italia nel 2018 per effetto delche da nord a sud ha costretto a direa quasi una albicocca su tre. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che si iniziano a sentire anche sulla spesa gli effettibizzarrie del tempo in un anno del tutto anomalo. Il problema – sottolinea la Coldiretti – non riguarda solo l’Italia che è il principale produttore didell’Unione Europea, ma anche altri Paesi come la Francia (-14%), la Grecia (-12%) mentre in controtendenza sarebbe la Spagna che mette a segno un aumento del 9%, che dovrà essere però verificato alla lucerecenti grandinate. Il risultato – precisa la Coldiretti – è comunque una ridotta diponibilità del primo frutto dell’estate in tutto il continente dove le stime 2018 riportano la previsione di un calo del 18%, per un raccolto di ...