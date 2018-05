Malattie genetiche rare | il 5 e 6 maggio Telethon e Uildm in piazza per raccogliere

ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 maggio 2018) Una campagna a favore della ricerca scientifica che parla delle ‘mamme’ e dell’impegno che mettono nelle sfide di ogni giorno. Il 5 e il 6in più di 1.600 piazze in tutta Italia i volontari di Fondazione, Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, Avis, Anffas e Unpli distribuiranno biscotti a forma di cuore per una donazione minima di 12 euro che servirà a sostenere la campagna ‘Io per lei’ a favore della ricerca scientifica sulle. Le protagoniste della campagna sono quattro: una volontaria, una donatrice, una ricercatrice e una donna con una patologia neuromuscolare che, insieme, si fanno portavoce dell’impegno di tutte le mamme che affrontano quotidianamente le difficoltà delledei loro bambini. Nei giorni scorsi è stato Papa Francesco a sottolineare questo aspetto. “Certo, c’è il dolore per le sofferenze e le ...