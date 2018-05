Maggioni | I fatti parleranno per me

Rai - Maggioni : "Indagata? Parleranno i fatti. Ma torno a fare giornalista" : C'è una procura che sta facendo il suo lavoro e mi auguro lo faccia in tempi strettissimi . Detto questo, saranno i fatti a parlare per me". Monica Maggioni dribbla così chi le chiede un commento sulla sua iscrizione nel registro degli indagati per peculato e abuso d'ufficio.Di una cosa però sembra certa: scaduto il suo mandato di presidente Rai non ha intenzione di restare nell'amministrazione di viale Mazzini: "Tornerò a fare la giornalista", ...

