Maggio | San Gennaro non dice no Sepe annuncia a Santa Chiara | «Il sangue è sciolto» Tra

San Gennaro - sangue sciolto : il miracolo si ripete anche a Maggio : Il sangue di San Gennaro era già sciolto nella sua teca quando il cardinale Sepe si è recato nella cappella del tesoro per prelevare l'ampolla in vista della processione consueta di maggio, terzo e ...

San Gennaro - si ripete il miracolo di Maggio : sangue sciolto alle 17.03 : Il sangue di San Gennaro era già sciolto nella sua teca quando il cardinale Sepe si è recato nella cappella del tesoro per prelevare l'ampolla in vista della processione consueta di maggio, terzo e ...

Roma - apre la stazione Metro C a San Giovanni. Raggi : «L'inaugurazione il 12 Maggio» : Sabato 12 maggio apre la stazione San Giovanni della Metro C. Lo annuncia la sindaca di Roma Virginia Raggi. «Roma e l'Italia ritornano a correre. Abbiamo sbloccato dopo anni di fermo i...

Zic e Valentina stanno insieme?/ Serale Amici 2018 : Alessandra Celentano insinua il dubbio… (5 Maggio) : Zic e Valentina stanno insieme? Serale di Amici 2018: Alessandra Celentano insinua il dubbio con una frase rimproverando la ballerina della Squadra Bianca...(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 08:02:00 GMT)

Accadde oggi : “Ei fu” - il 5 Maggio 1821 Napoleone Bonaparte moriva a Sant’Elena : Il 5 maggio del 1821, durante l’esilio nell’isola di Sant’Elena, moriva Napoleone Bonaparte, uomo politico e militare francese tra i più gloriosi e influenti della sua epoca. Dopo aver assunto il potere in Francia nel 1799, si incoronò Imperatore dei francesi nella storica notte del 4 dicembre 1804. Napoleone è considerato il più grande stratega di tutti i tempi, qualità che lo portò ad assoggettare un’enorme area ...

Ballando con le stelle 13 – Semifinale- Nona puntata del 5 Maggio 2018. Ivana Trump e Rossano Rubicondi ballerini per una notte. : Nona puntata, la semifinale, con Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci con al suo fianco come sempre l’ironia e lo swing di Paolo Belli e giunto quest’anno alla tredicesima edizione. Gli ascolti sono stati discreti, con una media intorno al 19% di share nelle prime puntate, cresciuti nelle ultime ad […] L'articolo Ballando con le stelle 13 – Semifinale- Nona puntata del 5 maggio 2018. Ivana Trump e Rossano ...

Campidoglio - 12 Maggio apre stazione metro C San Giovanni : La stazione metro di San Giovanni aprirà il 12 maggio. A oggi circa 40mila persone utilizzano la tratta Lodi-Pantano, con la nuova stazione metro di San Giovanni si stimano circa 50-60mila utenti al giorno per poi arrivare, in una seconda fase, a 100mila passeggeri. Con la stazione di San Giovanni aumentano i collegamenti del quadrante con […]

Metro Roma - la Linea C fermata San Giovanni inaugurata il 12 Maggio/ In ritardo di sette anni… : Metro Roma, la Linea C fermata San Giovanni inaugurata il 12 maggio: in ritardo di sette anni. La prossima settimana, diverrà operativa la tanto attesa stazione della Metropolitana(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 15:19:00 GMT)

Metro C Roma - aprirà il 12 Maggio la stazione di San Giovanni : Metro C Roma, aprirà il 12 maggio la stazione di San Giovanni L’apertura, collegando per la prima volta la linea C con la A, collegherà con il centro cittadino una parte importante della periferia. La sindaca Raggi: "Una svolta per la mobilità cittadina" Parole chiave: ...

Metro C Roma - aprirà il 12 Maggio la stazione di San Giovanni - : L'apertura, collegando per la prima volta la linea C con la A, collegherà con il centro cittadino una parte importante della periferia. La sindaca Raggi: "Una svolta per la mobilità cittadina"

Roma - 12 Maggio apre metro C di San Giovanni : Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Abbiamo una bellissima notizia da darvi, sabato 12 maggio Roma e l'Italia riprendono a correre: apriamo finalmente la stazione San Giovanni della metro C. Abbiamo sbloccato dopo anni di fermo i cantieri e i lavori di questo importantissimo snodo. Finalmente una parte dell

Roma - 12 Maggio apre metro C di San Giovanni : Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Abbiamo una bellissima notizia da darvi, sabato 12 maggio Roma e l'Italia riprendono a correre: apriamo finalmente la stazione San Giovanni della metro C. Abbiamo sbloccato dopo anni di fermo i cantieri e i lavori di questo importantissimo snodo. Finalmente una parte dell

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Roma : Metro C - Raggi inaugura stazione San Giovanni il prossimo 12 Maggio : Ultime notizie, ultim'ora di oggi 4 maggio 2018: Virginia Raggi inaugura il 12 maggio la stazione della Metro C a San Giovanni, "continuiamo fino a Farnesina", tutte le novità e le stazioni (Pubblicato il Fri, 04 May 2018 10:30:00 GMT)

Roma - 12 Maggio apre metro C di San Giovanni : "Abbiamo una bellissima notizia da darvi, sabato 12 maggio Roma e l'Italia riprendono a correre: apriamo finalmente la stazione San Giovanni della metro C . Abbiamo sbloccato dopo anni di fermo i ...