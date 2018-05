Madre rapisce il figlio neonato e fugge dall' ospedale | ritrovati

Neonato negato dal tribunale - la Madre lo rapisce dall'ospedale di Salerno. In corso le ricerche : Sono in corso a Salerno le ricerche di una donna, probabilmente di origine polacca, che nella serata di ieri ha prelevato e portato via con sé il figlio di circa un mese dall'ospedale Ruggi di Aragona di Salerno. Il piccolo non le era stato ancora affidato per disposizione del tribunale. La donna - come ogni giorno - si recava in ospedale per la consueta poppata. Dalle immagini riprese dalle telecamere, la si vede allontanarsi a piedi in ...