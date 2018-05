Madre e figlia piccola trovate morte in mare a Terracina Indagini in corso

Hunziker : «Aurora è brava - ci scommetete?» il nuovo game show tra Madre e figlia : 'I figli d'arte? É un cliché quello che li vuole geneticamente meno dotati dei genitori. In Italia si fa fatica ad accettare i figli d'arte, quando invece li si dovrebbe giudicare per ciò che fanno'. ...

Chiuse la figlia appena nata nel freezer : Madre accusata di omicidio colposo : La donna, della provincia di Ferrara, partorì nel bagno della sua casa. La figlia morì subito dopo e lei decise di "seppellirla" nel freezer.Continua a leggere

Lidia Macchi - il coraggio della Madre : «Mia figlia è sempre con me - ci ha aiutato a trovare la verità» : ... le enormi pressioni da Varese a Roma su magistrati e consulenti, i messaggi spesso anonimi ma eloquenti inviati a chi ha scritto liberamente di Lidia Macchi, di Stefano Binda e soprattutto del mondo,...

«Bobby Solo - ecco perché non parla con nostra figlia». Lo sfogo della Madre di Veronica Satti : «Veronica è stata una figlia voluta. La storia è durata circa cinque/sei anni, poi sono andata via, avevo ventiquattro anni, avevo bisogno di crescere. E a dirla tutta, è stato più Bobby Solo a volere Veronica, io ero molto giovane».Mimma Foti, ex compagna di Bobby Solo e madre di Veronica, racconta a Domenica Live il distacco tra Bobby Solo e la figlia, ora nella casa del Grande Fratello. A tredici anni, stando ai racconti fatti da ...

“Mia figlia è morta in culla”. La scoperta choc. Il grido disperato di una Madre dopo la tragica scomparsa della bimba - 18 mesi - lasciata a dormire. Le sue parole che spaventano milioni di famiglie : Un allarme del quale gli esperti avevano parlato a più riprese, consigliando sempre ai genitori la massima attenzione quando lasciano i figli neonati nella culla in compagnia dei giochi con i quali sono soliti farli divertire. E che ora è stato rilanciato dopo la tragedia assurda che ha colpito una famiglia scozzese, costretta a fare i conti con la morte improvvisa di una bambina di soli 18 mesi, trovata senza vita dalla madre. A ...

Venezia - 13enne tenta suicidio. La Madre : 'Mia figlia in balìa delle baby bulle' : Alta, bella, sorridente. La mamma sfoglia le foto dell'album sul cellulare lentamente, il dito scorre come una carezza sul viso della sua bambina. Perché nonostante lo sviluppo precoce e il fisico da ...

Madre vende la figlia come schiava del sesso per mille volte in due anni : E' accaduto in Nuova Zelanda, la donna è stata condannata a sei anni e 11 mesi di carcere. La prima volta che fece prostituire la figlia era il giorno in cui compiva 15 anni.Continua a leggere

Madre e figlia travolte da auto : muore bimba di 3 anni : Pistoia, 15 apr. - (AdnKronos) - Una bambina di tre anni e mezzo è morta per le ferite riportate in un investimento nel quale è rimasta gravemente ferita la Madre 42enne di Montecatini Terme (Pistoia). Il fatto è accaduto ieri sera, intorno alle 20,35, sulla strada statale Lucchese all'altezza dell'

Furia pitbull : azzannate Madre e figlia : Un pitbull sfuggito al padrone ha prima azzannato madre e figlia , poi ha aggredito anche due ragazzi di 15 e 19 anni corsi in aiuto delle due donne. E' accaduto alle 15 di domenica a Lambrinia, ...

Finiscono con il Suv in mare : Madre e figlia rischiano la vita : In tre hanno rischiato la vita sulla spiaggia di Pinetamare a Castel Volturno. Padre, madre e figlia sono finiti in acqua con un Suv mentre stavano procedendo sulla sabbia con la vettura. Tutta da...

Sugo di carne 'mortale' : figlia vegana minaccia con un coltello la Madre Video : Non sempre dire vegano e animalista è sinonimo di pacifista. Di certo non lo è in questa storia. Una madre modenese ha rischiato la vita per aver preparare un piatto tipico della cucina emiliana quale è il #ragù di carne. La figlia #vegana non solo è andata su tutte le furie [Video] ma, armata di un appuntito coltello, ha minacciato la genitrice con parole non proprio ispirate a una rasserenante ideologia della non violenza: Se non la smetti di ...